Dal sindaco berico in arrivo una nuova delega speciale

Domani 12 agosto a mezzodì il sindaco di Vicenza, il democratico Giacomo Possamai, conferirà ad un consigliere comunale una nuova delega speciale, quella ai rapporti con le comunità religiose: contestualmente il primo cittadino comunicherà ufficialmente il nome della persona designata. L'annuncio è contenuto in una breve nota diramata nel pomeriggio dallo stesso capo dell'esecutivo municipale. In questo scorcio di mezz'estate non si tratta della prima nomina in questo senso. Non più tardi di ieri sempre Possamai aveva scelto per curare i rapporti con le comunità straniere il consigliere comunale Mattia Pilan. Peraltro già durante la campagna elettorale l'allora candidato del Pd spiegò che avrebbe fatto ampio ricorso alle deleghe speciali per i consiglieri. Si tratta di un istituto previsto dalla legge nazionale e molto usato specie nelle città medie e grandi. Di massima il consigliere delegato, a differenza dell'assessore, è una carica non retribuita, non sovrintende al funzionamento di un referato ma si occupa di tematiche specifiche riferendone e rispondendo direttamente al sindaco.