Covid, via alla vaccinazione under 12: Cunial tuona in aula

"Chiedo che venga sospesa immediatamente questa vergognosa, violenta e pericolosa, campagna vaccinale". Sono queste le parole della deputata bassanese Sara Cunial (Gruppo Misto) nel suo intervento di oggi giovedì 16 dicembre alla Camera dei Deputati (senza Green Pass), in occasione dell'Esame della legge di delegazione europea 2021.

"Ve lo diciamo chiaramente, qui e fuori: tenete lontano dai nostri bambini le vostre mani avide di innocenza", sottolinea Cunial. "Chiedo che il Ministro Speranza venga a riferire delle dichiarazioni gravissime e tendenziose della Presidente CTS e Aifa, Patrizia Popoli, che in data 6 dicembre disse: 'La vaccinazione si mantiene efficace e senza effetti avversi, al massimo mal di testa e febbre', riferendosi allo studio su 3000 bambini commissionato da Pfzier e Biontech, produttori della terapia genica, oscurando e censurando appositamente i dati ufficiali del database statunitense Vears, che al 3 dicembre, solo 3 giorni prima, riportava sui minori 1500 reazioni avverse, 234 disabilità permanenti e 54 morti".

Ed ancora "oscurando le dichiarazioni degli auditi al Senato in prima commissione sul ddl 2463, tra cui il prof.re Marco Cosentino, ordinario di farmacologia, che ci avverte dei rischi altissimi di miocardite e sindrome di Guillain Barré, che nei minori di trent’anni è addirittura maggiore del Covid - continua - Questo perché, afferma il prof.re: “I rischi della vaccinazione sono parzialmente noti e malgrado i limiti di rilevazione delle reazioni avverse in Italia, sono superiori ai benefici per molte categorie, in particolare sotto i trent’anni".

L'INTERVENTO IN AULA DELLA DEPUTATA CUNIAL