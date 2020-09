Cunial capofila tra i negazionisti: "Mascherina mai" e prova a baciare il giornalista

Non aveva mai nascosto il suo dissenso alle politiche attuate dal governatore Zaia in tema Covid-19. Aveva definito inaccettabile l'avvio della sperimentazione del vaccino poichè i "veneti non sono cavie", e domenica ci ha messo la faccia, nel vero senso della parola. Al centro della polemica la parlamentare, ex M5S ora gruppo misto, Sara Cunial che intervistata dal giornalista di La7 Alessio Lasta, durante la manifestazione dei negazionisti del Coronavirus.

“Non capisco come una rappresentante delle istituzioni e del Parlamento possa avere degli atteggiamenti così irresponsabili, quando vediamo i nostri anziani andare in giro con la mascherina con 40 gradi per difendersi dal virus. È vergognoso ed indecente” ha dichiarato Corrado Formigli, giornalista e conduttore di Piazzapulita che nella serata di giovedì ha mandato in onda proprio un’inchiesta sui negazionisti del Covid.

"Mai, non la uso mai la mascherina", ha dichiarato la bassanese al microfono di Lasta "perché lo sai che ti stai ammalando usando la mascherina?", poi con un "io ti abbraccio, amore, tesoro", ha tentato di baciarlo e il giornalista ha perso le staffe: "La smette di fare queste buffonate? Ci sono stati 35mila morti in Italia e lei deve aver rispetto per le persone". Durante il lockdown è stata fermata dalla polizia locale mentre percorreva la via del Mare ed è stata sanzionata perché aveva violate le regole dell'emergenza. Nell'occasione ha esibito il tesserino di parlamentare sostenendo di essere in giro per ragioni di lavoro"

Il video era stato anticipato da un tweet pubblicato dall'account Twitter della trasmissione Piazzapulita.

