Covid 19, Zecchinato (ZP): “I numeri non mentono. I consiglieri del Pd si informino meglio”

“Sono gli stessi dati a smentire le dichiarazioni dei consiglieri regionali del Pd. I Dem accusano la Regione del Veneto di aver effettuato solo tamponi rapidi e non molecolari per restare in zona gialla? Per mascherare la realtà? Si informino meglio, prima di dire falsità" Con queste parole, il consigliere regionale del gruppo Zaia Presidente, Marco Zecchinato, interviene “sulle polemiche scaturite dall’ultima puntata di Report”.

"É sufficiente fare riferimento ai report nazionali sui tamponi - sottolinea - da qui si vede perfettamente che, tra le Regioni con più di 4 milioni di abitanti, in Veneto è stato effettuato il più alto numero di tamponi, sia molecolari che rapidi, in rapporto agli abitanti. La prossima volta, invito i colleghi di Opposizione a documentarsi, prima di parlare”.

“In totale, finora, sono stati effettuati oltre 7.000.000 di tamponi in Veneto – informa il consigliere - Nel dettaglio: parliamo di 4.953.650 test molecolari e di 2.068.984 test rapidi, a ieri. In rapporto al numero di abitanti, quindi, è stato effettuato 1,01 tampone molecolare e 0,42 test rapido. In termini di numeri assoluti, solo la Lombardia ha raggiunto cifre più alte, superando i 9 milioni di test in totale, ma con oltre il doppio degli abitanti e un rapporto di test molecolari e rapidi su cittadini, rispettivamente dello 0,80 e 0,13”.

“La matematica non è un'opinione, a differenza degli attacchi politici”, conclude Zecchinato.