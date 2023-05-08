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Contiamo Ci!

Redazione 08 maggio 2023 12:23
CONTIAMO CI!
Ordine Candidato
1 VOLPIN GIANFRANCO
2 MARTINI PIER-LUIGI
3 FILOTTO SILVIA MARIA
4 GOLIN FRANCESCA
5 ROSSETTINI GIANLUIGI
6 SALVIATI GIOVANNI
7 PEDRON ASIA
8 STRAZZARI MARGHERITA
9 QUAGGIOTTO SANDRA
10 BEDIN ORAZIO
11 RIGON MICHELE
12 CHECCACCI CARBONI STEFANO
13 QUAGGIOTTO MONICA
14 PERUZZI MARIACRISTINA
15 STRAZZARI GIOVANNI LIDIO
16 MILELLA MARINA LAURA
17 CONCATO VERONICA
18 PARLANGELI LUIGI
19 GIACOMINI ALESSANDRO
20 BRESSAN MARIA ELENA
21 DALLA VERA BARBARA

© Riproduzione riservata

Redazione 08 maggio 2023 12:23
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