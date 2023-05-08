Contiamo Ci!

Redazione
08 maggio 2023 12:23
|Ordine
|Candidato
|1
|VOLPIN GIANFRANCO
|2
|MARTINI PIER-LUIGI
|3
|FILOTTO SILVIA MARIA
|4
|GOLIN FRANCESCA
|5
|ROSSETTINI GIANLUIGI
|6
|SALVIATI GIOVANNI
|7
|PEDRON ASIA
|8
|STRAZZARI MARGHERITA
|9
|QUAGGIOTTO SANDRA
|10
|BEDIN ORAZIO
|11
|RIGON MICHELE
|12
|CHECCACCI CARBONI STEFANO
|13
|QUAGGIOTTO MONICA
|14
|PERUZZI MARIACRISTINA
|15
|STRAZZARI GIOVANNI LIDIO
|16
|MILELLA MARINA LAURA
|17
|CONCATO VERONICA
|18
|PARLANGELI LUIGI
|19
|GIACOMINI ALESSANDRO
|20
|BRESSAN MARIA ELENA
|21
|DALLA VERA BARBARA
Redazione
08 maggio 2023 12:23
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