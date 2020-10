Regione, prima seduta di Consiglio: Ciambetti presidente, Fdi vota scheda bianca

La prima seduta del Consiglio regionale post elezioni, svoltasi nella giornata di giovedì, porta alcune conferme in chiave vicentina ovvero la nomina a presidente di Roberto Ciambetti, ma anche alcune novità come la nomina di Nicola Finco che da capogruppo della Lega nel precedente mandato è stato vicepresidente.

Nomine che hanno creato alcuni malumori in casa Fratelli d'Italia che hanno votato scheda bianca, come ha spiegato in una nota l'ex assessore al Lavoro Elena Donazzan: "Fratelli d’Italia è il secondo gruppo politico di maggioranza di questo Consiglio regionale del Veneto, con quasi il 10% dei cittadini veneti che ha scelto, dentro la coalizione, di dare sostegno e fiducia a Fdi".

"ll nostro compito - sottolinea Donazzan - è quello di ben governare il Veneto e di guardare al governo della nazione, siamo amministratori, siamo leali, concreti e seri nei confronti del presidente Zaia e di quell’oltre 76 per cento dei veneti che ha dato a lui insieme a noi il compito di rappresentarli. Pertanto con coerenza politica, nazionale e regionale, affermiamo la nostra lealtà al presidente Zaia, ma diamo un chiaro segnale di dignità e rispetto nei confronti di Fdi e Giorgia Meloni. Per queste ragioni abbiamo votato scheda bianca per l’elezione dell’ufficio di presidenza. Certo i numeri dicono che c’è autosufficienza e lo sapevamo perfettamente, ma come ben detto dal presidente si può vincere, non stravincere".