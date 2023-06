Comune, al consigliere Marchetti la delega alle partecipate

Il primo cittadino Giacomo Possamai ha assegnato al consigliere Alessandro Marchetti la delega alle funzioni di studio e di analisi in materia di società partecipate a supporto del sindaco.

“Sulle società partecipate - ha dichiarato il sindaco - il Comune di Vicenza deve tornare a giocare un ruolo chiave. Penso soprattutto ad Aim Agsm, dove è necessaria una forte azione di rasserenamento perché la nostra principale azienda non può più essere il campo di battaglia visto in questo ultimo periodo, e a Ieg, con i cui vertici va ricostruita una relazione forte, in vista degli importanti investimenti che riguardano anche la nostra città. Per questo motivo ho voluto al mio fianco una persona esperta come Alessandro Marchetti, commercialista nella vita professionale e vicepresidente della commissione Affari istituzionali, finanze e partecipate della precedente amministrazione”.

Alessandro Marchetti, eletto in consiglio comunale nella lista Partito democratico – Possamai Sindaco, ha 56 anni ed è socio di uno studio di commercialisti. Laureato in Economia e commercio, Marchetti è stato consigliere anche nella scorsa amministrazione, durante la quale ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della commissione Affari istituzionali, finanze e partecipate. È attivo come volontario nelle associazioni circolo Noi Riviera, Medici vicentini per il mondo onlus e all’Istrevi. È revisore nell’associazione culturale Jeos e componente del consiglio affari economici della parrocchia di San Giovanni Evangelista.

Le aziende che vedono la partecipazione del Comune sono Valore Città Amcps, in house dal 2021, Vicenza Logistic City Center (55%), Agsm – Aim (38,80%) Svt - Società Vicentina Trasporti (34,66%), Vicenza holding (32,11%) Viacqua (29,37%). Magazzini Generali Merci e Derrate (25%) in liquidazione, Centro Interscambio Merci E Servizi – C.I.S. Srl (8,46%) in liquidazione, Banca Popolare Etica (0,032%), Banca Popolare Di Vicenza (0,003119%) in liquidazione.