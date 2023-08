Comunità straniere: il sindaco pronto a delegare

Il sindaco democratico di Vicenza Giacomo Possamai domani 10 agosto designerà ufficialmente il consigliere comunale delegato «in materia di relazioni con le comunità straniere». Lo rende noto lo stesso cittadino con una nota diramata oggi 9 agosto in serata. La novità, che sulle prime pur apparire come una semplice formalità giunge per vero in un momento molto delicato anche per l'emergenza legata ai numerosi arrivi di migranti che molto ha fatto discutere la politica regionale e quella locale. Il governo infatti ha scaricato, queste le critiche giunte dai territori, sui comuni la gestione dei migranti una volta giunti sul suolo italiano. Molti sindaci si sono schierati affinché i migranti siano ospitati in maxi strutture ad hoc. Il sindaco di Vicenza, quello di Verona, quello di Treviso e lo stesso governatore Veneto Luca Zaia invece propendono per una distribuzione diffusa. Si tratta di una tematica complessa che sta dividendo gli amministratori locali al di là delle rispettive appartenenze politiche.