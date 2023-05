Possamai sindaco: consiglieri comunali, proclamati gli eletti

Il sindaco Giacomo Possamai ha firmato l’atto con cui rende nota la proclamazione sua e dei consiglieri comunali che entrano in Sala Bernarda a seguito del risultato delle elezioni del 14 e 15 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 28 e 29 maggio.

Con il sindaco Possamai entrano in consiglio comunale le sei liste collegate. La lista Partito Democratico – Possamai Sindaco vedrà sedere in consiglio Isabella Sala, Cristina Balbi, Alessandro Marchetti, Angelo Tonello, Lorenza Rizzini, Giacomo Bez e Davide Giacomin.

Per la lista Possamai Sindaco ci saranno Massimiliano Zaramella, Luisa Consolaro, Leone Zilio detto Leone, Sara Baldinato, Beatrice Giulia Restuccia e Mauro Burlina.

Giovanni Selmo, Sandro Pupillo ed Elia Pizzolato sono gli eletti per i Civici con Possamai, Leonardo Nicolai detto Dodo e Martina Corbetti per Coalizione Civica Sinistra Verdi.

Cristiano Spiller è il consigliere della lista Per una Grande Vicenza Azione Italia Viva, Matteo Tosetto di Lista Tosetto – Ripartiamo da Vicenza.

Insieme al candidato sindaco non eletto Francesco Rucco entrano in Sala Bernarda i rappresentanti di quattro liste. Per la lista Rucco Sindaco, oltre a Rucco, ci saranno Simona Siotto, Valerio Sorrentino, Valeria Porelli, Leonardo De Marzo, Michele Dalla Negra, Stefano Notarangelo e Liliana Zocca.

Nicolò Naclerio e Giorgio Conte saranno gli esponenti della lista Giorgia Meloni - Fratelli d’Italia; Jacopo Maltauro di Lega Salvini per Rucco Liga Veneta e Marco Zocca di Forza Italia – Berlusconi per Rucco.