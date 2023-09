FdI punta il dito contro il direttore Christian Greco: "Sono un egittologo e lo rimarrò"

Ogni anno, almeno una volta all'anno, qualche esponente del partito di Giorgia Meloni punta il dito contro l'egittologo. Il motivo? Evidentemente non è stata ancora digerita la polemica che nel febbraio del 2018 scoppiò proprio tra Greco e l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri.

L'INTERVISTA

Come riporta Torinotoday, questa volta ad attaccare il direttore del più importante museo di Torino è stato l'assessore regionale al welfare, Maurizio Marrone, che in un'intervista al Corriere della Sera ha ribadito che a suo avviso non andrebbe confermato alla guida del museo. Una posizione personale che, secondo Rosanna Purchia, assessora alla cultura del Comune di Torino deve essere intesa come personale e non come politica.

"Sono sicura che l'assessore Marrone ha parlato a titolo personale, non mi risulta che abbia deleghe in merito e non spetta a lui la nomina di cui parliamo", ha spiegato Purchia, "Stiamo parlando di uno dei musei più importanti al mondo, di uno dei direttori più importanti al mondo che sta lavorando, e meglio non si può fare, per preparare un evento mondiale e la città sarà al suo fianco. Occupiamoci di questo".

"Christian Greco è un manager di grande competenza e valore come dimostrano i risultati raggiunti dal Museo Egizio. Quella espressa da Marrone è un'opinione personale", ha confermato l'assessora regionale alla cultura, Vittoria Poggio.

Il giorno dopo non sembra preoccupato neppure lo stesso Greco: "Non faccio politica, mi dedico all'antico e non alla contemporaneità. Sono un egittologo e lo rimarrò anche se dovessi andare a servire cappuccini in un bar di Porta Nuova", dice lontano dai microfoni per poi aggiungere, "Non replico nulla, ho già detto che mi piacerebbe che il direttore fosse invisibile, che parlasse la sua squadra. Oggi abbiamo una squadra di 70 persone, un museo che scava in Egitto, stiamo lavorando per il bicentenario. Il direttore può essere utile, ma non è indispensabile, l'istituzione va avanti".

Greco che tra l'altro ha ricevuto anche il sostegno del consiglio di amministrazione della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino che attraverso una nota ha espresso 'con assoluta convinzione, l'apprezzamento per l'eccellente lavoro svolto, ormai dal 2014, dal direttore'.

Le reazioni della politica

Non mancano le reazioni del mondo politico torinese. In primis da parte dell'ex sindaca Chiara Appendino che ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro della cultura Sangiuliano: "Il ministro intende prendere posizione? O la Presidente Meloni glielo vieta in virtù delle figure poco edificanti da lei fatte in passato nell'attaccate il Direttore Greco?".

"La destra farebbe bene a occuparsi dei problemi dei piemontesi e a non disertare le sedute del consiglio regionale, come successo questa mattina, anziché condurre battaglie ideologiche nei confronti del mondo della cultura libera e plurale. Lo avevano già fatto con il direttore del Salone del Libro, oggi non si smentiscono con Greco", dichiara il segretario regionale del PD Domenico Rossi, "l’unico merito che riconoscono davvero è quello di essere allineati con loro, sancendo la fine dell’autonomia delle istituzioni culturali. Basta vedere cosa sta succedendo in RAI