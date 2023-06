Giacomo Possamai lascia il Consiglio regionale, al suo posto Chiara Luisetto

Chiara Luisetto è la nuova consigliera regionale del PD Veneto. Il suo ingresso nell'assemblea di Palazzo Ferro-Fini, è avvanuto al posto del neo sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai.

Nata a Marostica, classe 1983, laureata in Scienze Politiche, opera nell'ambito del coordinamento di servizi e strutture per l'assistenza sociale rivolta a famiglie e minori. Nel suo percorso politico e amministrativo ha ricoperto il ruolo di Sindaca di Nove tra il 2014 e il 2019 ed è stata consigliera in Provincia di Vicenza tra il 2014 e il 2017. Tra gli incarichi di partito assunti, quello di Segretaria provinciale di Vicenza e, attualmente, di Presidente dell'assemblea del PD Veneto.



Due i principali temi sottolineati nel suo discorso di esordio e attorno ai quali Luisetto ha annunciato una particolare attenzione. Da un lato "le sfide del socio-sanitario, ambito dal quale lavorativamente provengo. Sono tanti i vuoti di questo sistema in Veneto e nel territorio berico. A partire dalle difficoltà vissute dalle case di riposo, all'emergenza in cui si ritrovano i servizi di psichiatria rivolti agli adolescenti e ai preadolescenti. Fino all'esigenza di ridurre davvero le liste d'attesa e non di falsarle attraverso il sistema del galleggiamento".



L'altra priorità viene rivolta agli Enti Locali: "L'esperienza di Sindaca mi ha insegnato l'importanza di rappresentare con onore e determinazione istanze e bisogni. Viviamo un tempo in cui è essenziale stare vicino agli amministratori sul territorio, visto il moltiplicarsi delle difficoltà di gestione dei Comuni. Una situazione che va superata dando massimo sostegno per un rilancio che può arrivare attraverso lo sviluppo di progetti, a partire da quelli previsti con il Pnrr. Esattamente ciò che voglio fare da subito, attraverso un progetto di ascolto e coinvolgimento in particolare del territorio vicentino, provincia centrale nello sviluppo della nostra regione. Questo, nella convinzione che per costruire sia necessario stare accanto alle persone, attraverso la conoscenza profonda delle necessità e delle aspirazioni che animano singoli, associazioni e istituzioni locali in questi anni complessi".



Nel ringraziare il Consiglio e i colleghi dem "per il lavoro svolto in questi anni assieme a Giacomo Possamai, a cui auguro il meglio nel suo nuovo ruolo di sindaco", Luisetto ha posto l'accento sulla volontà di svolgere un "ruolo di proposta e opposizione costruttiva, determinata e presente, strada già ben avviata dal Pd e sulla quale inizio oggi a camminare, o per meglio dire, a correre".