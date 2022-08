Caso Tosetto: opposizione e misto chiedono un consiglio straordinario e le dimissioni di Rucco

"Il sindaco civico Francesco Rucco finisce il suo mandato completamente ostaggio dei partiti che sostengono la sua coalizione". Lo sostengono l’opposizione e anche il gruppo misto che oggi in piazza hanno incontrato i giornalisti.

«Volevamo la sala consiliare per una conferenza stampa così importante - ha affermato il consigliere di opposizione Sandro Pupillo - ma il presidente del consiglio Sorrentino ce l’ha negata, ci concedeva una saletta riunioni e quindi abbiamo preferito la piazza!»

Presenti: Isabella Sala e Giovanni Rolando del PD, Sandro Pupillo e Giovanni Selmo (Da adesso in poi), Raffaele Colombara (Per una grande Vicenza) e le due consigliere del gruppo misto Alessandra Lolli e Patrizia Barbieri.

Un assessorato difficile e impegnativo quello al sociale che non si può assegnare ad un assessore che ha già tanti incarichi come Marco Zocca al quale basterebbe il bilancio, Tributi e gestione economica e patrimoniale delle partecipate, e invece si ritrova a ricevere ora anche le politiche sociali, della famiglia, dell’integrazione, democrazia partecipativa, rapporti con le associazioni di quartiere e di volontariato, tutela e benessere degli animali. Le due consigliere del gruppo misto sottolineano come Zocca «non sia portato per fare questo e non abbia tempo perché oltre tutto è anche l’assessore ombra all’urbanistica e all’edilizia privata».

Isabella Sala e Patrizia Barbieri in passato assessore al sociale hanno sottolineato come sia assolutamente necessario per quel ruolo un impegno quasi 24 ore su 24 e una disponibilità al dialogo da recordman.

Colombara, Pupillo e Selmo sottolineano come oramai a Rucco sia caduta la maschera: «Altro che sindaco civico, è l’ennesima conferma che è in mano ai partiti e così si logorerà perdendo sempre più credibilità verso i cittadini».

Un po’ tutti d’accordo che le azioni portate avanti dal Primo cittadino sono sempre più a favore di poltrone e partiti e non dei cittadini.



«Chiediamo nei prossimi giorni - ha affermato in conclusione Pupillo - la convocazione di un’assemblea consiliare straordinaria dedicata proprio al caso Tosetto, un assessore che aveva lavorato bene: lo provano gli attestati di stima che sono giunti dal mondo sindacale e delle associazioni e da molti cittadini».E i consiglieri più “anziani” Rolando e Colombara fanno capire che in caso di “voto di fiducia” i 12 voti della minoranza andrebbero sommati ai 3 del Misto (Barbieri, Lolli e Berengo) che potrebbero portare il risultato a 15 contrati e 15 favorevoli alla sfiducia. «Stavolta Rucco rischia grosso», concludono. Basterebbe che qualcuno della maggioranza fosse impossibilitato al voto e per palazzo Trissino si apre l’ipotesi commissaria mento.