Carenza personale Inps, 49 operatori in meno a Vicenza: lacune in tutto il Veneto

"L’inps vicentina ha in organico 49 persone in meno che nel 2020. È questo il contenuto dell'interrogazione parlamentare presentata dalla deputata di Italia Viva Daniela Sbrollini alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali. "Il numero dei dipendenti a disposizione non è in grado di garantire l’apertura degli sportelli territoriali come quelli di Thiene ed Arzignano - continua - A cascata ne derivano i disagi, per cittadini ed imprese che quotidianamente si rivolgono alla sede del capoluogo e alle tre agenzie di Bassano, Schio e Lonigo".

La deputata chiede al ministero: "Cosa intenda fare per ripristinare il numero di addetti minimi necessari per il buon funzionamento di tutti gli sportelli vicentini ed in generale veneti; come intende affrontare il problema della stabilità dell’organico e quando intenda bandire un nuovo concorso nazionale o a base regionale"