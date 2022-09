Elezioni 2022: come votare e chi sono i candidati vicentini

Domenica 25 settembre 2022, dalle 7 alle 23, si terranno le elezioni per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della Repubblica. Oltre ad essere le prime politiche a tenersi in autunno, questa tornata elettorale presenta alcune novità. In seguito alla riforma costituzionale, approvata dopo il referendum del settembre 2020, da 630 deputati si passerà a 400, mentre da 315 senatori si arriverà a 200. Un altro cambiamento riguarda la legge elettorale, che impone alle coalizioni di scegliere un candidato unico al collegio uninominale. L’ultima novità è rappresentata dal fatto che, per la prima volta, voteranno anche per il senato tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni. Il territorio di Vicenza ricade nella circoscrizione elettorale Veneto 2. Nello specifico, per la camera dei deputati la provincia è divisa in due distinti collegi, l’Uninominale 04 Alto Vicentino e l’Uninominale 05 Vicenza. Per il senato, invece, il collegio è unico per tutta la provincia. Ma andiamo a vedere come si vota e, soprattutto, chi sono i candidati vicentini.

COME SI VOTA?

Si vota attraverso un’unica scheda elettorale per la camera dei deputati e un’unica scheda per il senato. Per quanto riguarda il collegio uninominale maggioritario, sotto il nome e il cognome di ogni candidato alla carica di deputato o di senatore, vengono indicate le liste a lui collegate. Su ognuna delle due schede, l’elettore indica la sua preferenza, sia per la parte proporzionale che per quella maggioritaria.

I simboli delle liste collegate al candidato nel collegio uninominale, maggioritario, sono indicate sotto il suo nome e cognome. Vicino ad ogni simbolo sono indicati invece i nomi e i cognomi dei candidati nella piccola lista bloccata nel collegio plurinominale, proporzionale. I nomi del listino non possono essere meno di due e più di quattro. Essendo l’elenco bloccato i candidati vengono eventualmente eletti nell’ordine.

L’elettore può esprimere il proprio voto in due modi:

tracciando un segno sul simbolo della lista, in questo modo la preferenza si trasferisce anche al candidato nel collegio uninominale sostenuto dalla lista votata;

tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale. In questo secondo caso il voto si trasferisce anche alla lista se il candidato è sostenuto da una sola lista. Se invece il candidato è sostenuto da una coalizione il voto viene distribuito tra le liste che lo sostengono proporzionalmente ai risultati in quella circoscrizione. In questo caso si parla di voto disperso.

Il voto è valido anche se l’elettore decide di tracciare due segni, uno sul nome del candidato e una sulla lista o una delle liste a suo sostegno, e in questo caso il voto viene attribuito alla singola lista e al candidato nel collegio uninominale. Si tratta di voto nullo quando l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista il cui candidato non è collegato. Non è possibile quindi il voto disgiunto.

I CANDIDATI VICENTINI ALLA CAMERA

COALIZIONE DI CENTRODESTRA

U04: Silvio Giovine

U05: Maria Cristina Carretta

FRATELLI D’ITALIA

Maria Cristina Caretta

Alessandro Urzì

Elisabetta Gardini

Mattia Ierardi

LEGA

Erik Umberto Pretto

Ingrid Bisa

Giuseppe Castaman

Silvia Covolo

FORZA ITALIA

Rossella Olivo

Gilberto Trevisan

Chiara Fanton Verola

Flavio Tosi

NOI MODERATI

Pierpaolo Longo

Luciana Zaccaria

Stefano Lain

Tiziana Piccolo

COALIZIONE DI CENTROSINISTRA

U04: Giulia Andrian

U05: Diego Zaffari

PARTITO DEMOCRATICO

Enrico Letta

Rosanna Filippin

Enrico Mastrotto

Ester Peruffo

+ EUROPA CON EMMA BONINO

Benedetto Della Vedova

Manuela Zambrano

Luciano Fabris

Annalisa Nalin

ALLEANZA VERDI SINISTRA

Luana Zanella

Alejandro Jesus Seda Torres

Cristina Guarda

John Cailotto

IMPEGNO CIVICO – LISTA DI MAIO

Alessia Angelucci

Tiziana Sesti

Saverio Boggi

Raffaella Cuomo

CALENDA-ITALIA VIVA

U04: Marica Dalla Valle

U05: Samuele Zausa

Elena Bonetti

Gabriele Toccafondi

Marica Dalla Valle

Simeone Sperotto

MOVIMENTO 5 STELLE

U04: Gedorem Andreatta

U05: Sonia Perenzoni

Sonia Perenzoni

Gedorem Andreatta

Alessia Gamba

Giacomo Bortolan

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

U04: Alberto Carraro

U05: Annarita Simone

Simone Maniglio

Inessa Baldin

Francesco Cammelli

Silvia Stocchetti

ITALEXIT CON PARAGONE

U04: Ilaria Brunelli

U05: Boris Negrello

Francesco Amodeo

Ilaria Brunelli

Nicola Steccanella

Maria Lisa Ballarin

VITA

U04: Boris Ventura

U05: Giulio Quadri

Sara Cunial

Boris Ventura

Michele Cattozzo

Giulio Quadri

ITALIA SOVRANA E POPOLARE

U04: Silvia Giaretta

U05: Giovanni Novello

Bianca Laura Granato

Mario Gallo

Lucia Marta Nardo

Adriano Longo

I CANDIDATI VICENTINI AL SENATO

COALIZIONE DI CENTRODESTRA

U04: Mara Bizzotto

FRATELLI D’ITALIA

Isabella Rauti

Adolfo Urso

Giulia Cosenza

Matteo Gelmetti

LEGA

Andrea Ostellari

Mara Bizzotto

Roberto Mantovanelli

Angela Colmellere

FORZA ITALIA

Pierantonio Zanettin

Roberta Toffanin

Gianpiero Avruscio

Elisa Rossetto

NOI MODERATI

Sonia Fochesato

Antonio De Poli

Omelia Leonardi

Massimo Cavazzana

COALIZIONE DI CENTROSINISTRA

U04: Claudia Maria Longhi

PARTITO DEMOCRATICO

Beatrice Lorenzin

Sandro Maculan

Alessandra Salardi

Davide Moro

+ EUROPA CON EMMA BONINO

Giorgio Pasetto

Anne Parry

Mauro Speciale

Monica Bracco

ALLEANZA VERDI SINISTRA

Aurora Floridia

Enrico Bruttomesso

Beatrice Peruffo

Carmine Moreno Conte detto Mino

IMPEGNO CIVICO – LISTA DI MAIO

Gregorio Donnarumma

Maria Grazia Bartolomei

Piercarlo Bogogalli Ottaviani

Luciana Nervegna

CALENDA-ITALIA VIVA

U04: Marilisa Munari

Carlo Calenda

Daniela Sbrollini

Luciano Nobili

Manuela Nicoletti

MOVIMENTO 5 STELLE

U04: Barbara Guidolin

Barbara Guidolin

Giorgio Burlini

Caterina Scapin

Roberta Toniolo

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

U04: Roberta Fogagnoli

Ilaria Boniburini

Luca Cecchi

Debora Landi

Giuseppe Palomba

ITALEXIT CON PARAGONE

U04: Giorgio Amadori

Roberto Levi

Maria Letizia Albanese

Stefano Cobello

Nunzia Melchiorre

VITA

U04: Luigi Caponetto

Luca Teodori

Lina Spinelli

Alberto Poli

Vanessa Zuppa

ITALIA SOVRANA E POPOLARE

U04: Cristina Bomitali

Luigia Lollobrigida “Gina”

Simone Dalla Vecchia

Cristina Bomitali

Cristian Scapin

ALTERNATIVA PER L’ITALIA

U04: Filippo Sciortino

Tania Torresi

Filippo Sciortino

Silvana De Biasi

Niccolò Zamberlan