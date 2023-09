«Camminando tra gli sport torna domenica 10 settembre a Parco Querini»

Attività sportive da conoscere e provare, tornei, esibizioni e anche street-food: torna «Camminando tra gli sport, il tradizionale appuntamento cittadino organizzato dall'assessorato alle attività sportive, in collaborazione con l'associazione Sport.Vi, in programma domenica 10 settembre, dalle 10 alle 19, a parco Querini». A presentare l'edizione 2023, anche per mettere a punto gli ultimi dettagli, sono stati, oggi primo settembre a palazzo Trissino, l'assessore allo sport del capoluogo berico Leone Zilio, il responsabile organizzativo Luca Milocco e l'ex assessore allo sport Umberto Nicolai. «Camminando tra gli sport arriva alla diciassettesima edizione. Anche quest'anno, in continuità con quello passato, l'evento si terrà a Parco Querini e sarà organizzato con Sport.Vi. Colgo loccasione - fa sapere Zilio in una nota diffusa oggi pomeriggio - per ringraziare il responsabile Milocco e l'ex assessore allo Nicolai, ideatore della manifestazione. È un evento di promozione dello sport e delle associazioni e realtà sportive cittadine in cui crediamo molto e che è capace di attirare sempre numerose persone. L'anno scorso sono state circa quindicimila, per questa edizione ci auguriamo che siano altrettante se non di più».