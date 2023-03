Bicicletta elettrica RideMovi gettata nel laghetto: storie di ordinario degrado

"Ai turisti in visita alla splendida Loggia del Palladio, restaurata di recente, la città amministrata da Rucco offre uno scenario di ordinario degrado, fatto di biciclette buttate nel laghetto tra bottiglie e sacchetti di plastica che galleggiano placidamente in mezzo alle anatre, staccionate rotte, lampioni infranti a sassate, rifiuti di ogni genere in quello che era un gioiello della città". La denuncia arriva dal Direttivo di Coalizione Civica per Vicenza.

"E’ di stamattina il rinvenimento ai Giardini Salvi nel laghetto prospiciente la Loggia Palladiana, di una bicicletta elettrica RideMovi, il servizio di noleggio di eBike appaltato dal Comune di Vicenza ad una società di Micromobilità cittadina - fanno sapere in una nota - Si ha la triste impressione di uno stato di abbandono e incuria senza rimedio, in cui telecamere ad alta definizione troneggiano inutilmente su spacciatori di ogni tipo ed età che si fanno beffe delle stesse".

E ancora: "Ci ricordiamo le promesse elettorali con cui 5 anni fa il sindaco Rucco vinse le elezioni: sicurezza, lotta al degrado, confronto con i cittadini, grandi progetti. Di risultati se ne sono visti pochi, in compenso di aria fritta ne hanno venduto tanta. Vedasi il libretto auto celebrativo, fatto stampare e distribuire a nostre spese, che dipinge una realtà edulcorata e scandita da un’infinità di opere “future”, e ribadiamo future, perché ad oggi non si è ancora realizzato niente".