Andrea Nardin è il nuovo presidente della Provincia di Vicenza

Eletto con il 60% dei voti ponderati, guiderà l’ente per i prossimi 4 anni. Chiusi i seggi alle 20 di domenica, lo spoglio è stato veloce nei 6 seggi di voto e altrettanto veloce il lavoro all’ufficio elettorale, dove ad ogni voto è stato assegnato un peso. Alle 21.40 il segretario della Provincia Angelo Macchia ha proclamato presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, in una sala Consiglio che a fatica conteneva un folto gruppo di sostenitori, amministratori locali, famigliari, consiglieri provinciali, rappresentanti di partito.

Elettori di questa tornata sono stati sindaci e consiglieri comunali, 1245 in totale, 764 pro Andrea Nardin, sindaco di Montegalda, e 471 pro Nicola Ferronato, sindaco di Caldogno (le rimanenti 10 sono schede nulle o bianche).

Anno 1972, Nardin è laureato in Scienze politiche indirizzo economico a Padova, due master all’Università di Padova e alla Venice University, esperienze di rilievo in ambito di direzione, sviluppo organizzativo e commerciale.

Le sue prime parole sono di ringraziamento per gli amministratori che gli hanno dato fiducia. “Nelle ultime settimane ho incontrato tanti amministratori e mi impegno a continuare a farlo, per intensificare il rapporto tra Provincia e Comuni. Questa vittoria è il risultato di una grande rete di relazioni e di buoni rapporti con i colleghi. A loro e ai vicentini prometto il massimo impegno e la massima dedizione a servizio della nostra meravigliosa provincia, certo di poter contare nella collaborazione dei consiglieri provinciali e di tutta la struttura provinciale. Mi documenterò il più possibile e agirò in continuità rispetto ai progetti in essere ma portando anche energie e idee nuove.”