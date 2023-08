Macchina comunale, sotto il pelo dell'acqua grandi manovre a palazzo Trissino

Due avvisi di mobilità volontaria sono stati pubblicati dal Comune di Vicenza per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato e di due posti di funzionario tecnico ad elevata qualificazione a tempo indeterminato. Entrambi gli avvisi sono rivolti a tecnici già dipendenti di pubbliche amministrazioni in analoghi inquadramenti. La novità è stata annunciata oggi 18 agosto con una breve nota pubblicata poche ore fa sul bollettino municipale dai funzionari del referato al personale capitanato dall'assessore Matteo Tosetto. Le candidature vanno presentate entro il 18 settembre esclusivamente online sul portale InPA, all’indirizzo https://www.inpa.gov.it. Il dirigente tecnico sarà assegnato, in prima istanza, al servizio Mobilità, trasporti e infrastrutture. Per quanto riguarda i funzionari tecnici, dovranno essere in ruolo da almeno tre anni nel medesimo profilo professionale e aver svolto incarichi di Rup ovvero del responsabile unico del procedimento, nell'ambito delle materie dei lavori pubblici e delle infrastrutture.

La scelta della amministrazione andrebbe ricercata non solo nella necessità di rimpolpare le fila del funzionariato comunale, ma anche in ragione dello sconquasso creato a palazzo Trissino dopo che i vertici dell'amministrazione hanno appreso della esistenza di una indagine della procura di Vicenza (ne hanno parlato i media regionali fra cui la Rai veneta) per lo scandalo degli «appalti truccati» che vede coinvolto, tra gli altri, anche l'ingegnere Giovanni Fichera, figura apicale dei lavori pubblici in piazza Biade (l'ingegnere, che respinge al mittente le accuse, adesso sarebbe in ferie in attesa di conoscere eventuali svolte nelle indagini).

Ancora, i vertici dell'assessorato al personale, d'intesa con Tosetto e su input del sindaco Giacomo Possamai del Pd starebbero pensando ad una riorganizzazione della macchina comunale. Verrebbero identificate «tre macro direzioni» o «macro unità» (uno, servizi al territorio; due servizi al cittadino, affari generali e finanziari; tre, sicurezza) direttamente dipendenti dall'ufficio del direttore generale. Peraltro da giorni si parla, sebbene non vi siano conferme, di una possibile futura dipartita dell'assessore al territorio Cristina Balbi.

La quale starebbe completando con successo la trafila concorsuale per diventare segretario comunale: approdo che se si concretizzasse sarebbe ovviamente diverso da quello del Comune di Vicenza. Ad ogni modo la riorganizzazione voluta da Possamai ritaglierebbe una posizione di grande importanza per il nuovo dirigente dalla comunicazione Alessandro Bertasi che di fatto sovrintenderebbe anche il funzionamento dell'ufficio di gabinetto e di staff del sindaco, divenendo così il vero braccio destro del primo cittadino.