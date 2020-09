Alloggi popolari a Laghetto, c'è l'ok del consiglio comunale

Quaranta alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare prioritariamente agli anziani di Vicenza e uno spazio polifunzionale ad uso collettivo saranno realizzati da Ater in via Bartolomeo da Breganze, a Laghetto, su un'area di proprietà del Comune di Vicenza: dopo la giunta, anche il consiglio comunale ieri 16 settembre in serata ha dato il suo assenso con 18 voti favorevoli e 6 contrari alla delibera proposta dall'assessorato al patrimonio per riconoscere l'interesse pubblico dell'importante operazione. «È un accordo importante raggiunto grazie al grande lavoro dell'assessore al patrimonio Silvia Maino e di Ater i quali - dichiara il sindaco berico Francesco Rucco in una nota diffusa oggi - hanno saputo sfruttare al meglio l'opportunità di un significativo finanziamento pubblico che non era scontato fosse assegnato a Vicenza. Nei prossimi anni l'emergenza abitativa - conclude Rucco - è destinata a crescere per gli effetti della crisi e colpirà maggiormente la fascia degli anziani»

