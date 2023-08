A Santa Corona tornano i due affreschi di Marcello Fogolino

Alcuni giorni fa sono stati ricollocati nella chiesa di Santa Corona due importanti testimonianze del patrimonio storico artistico dei Musei Civici di Vicenza: si tratta di due affreschi staccati rappresentanti Santa Caterina e Santa Lucia che provengono dall'altare dei Turchini, realizzati da Marcello Fogolino, uno dei protagonisti della pittura rinascimentale vicentina. Lo rende noto l'assessore alla cultura del Comune di Vicenza Ilaria Fantin in una nota pubblicata oggi 29 agosto sul bollettino municipale.

«Con questa ricollocazione andiamo ad integrare la ricchezza di opere d'arte di una della chiese più visitate della città, insigne monumento che fa parte dello straordinario plesso dei Musei civici» ha spiegato l'assessore alla cultura, durante un sopralluogo nella chiesa di Santa Corona insieme ad Alessandro Martoni, Conservatore delle raccolte artistiche Musei Civici di Vicenza. L'altare dei Turchini, «che vantava il patronato della confraternita di Santa Maria della Misericordia e dal quale provengono i due affreschi staccati, è posto accanto al magnifico altare Garzadori, nel quale si incastona come gemma preziosa uno dei capolavori della pittura veneta del Rinascimento, il Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini; altare e dipinto sono stati realizzati nei primi del Cinquecento per Battista Graziani Garzadori, a compimento di un voto fatto in Terra Santa dal colto esponente della corporazione vicentina dei lanaioli».

Proprio di fronte all'altare dei Turchini, si legge ancora nella nota, si può ammirare l'Adorazione dei Magi di Paolo Veronese per Marcantonio Cogollo; mentre il presbiterio si qualifica per il sontuoso altare seicentesco a commesso lapideo con marmi policromi e madreperla, opera di pregio della bottega fiorentina dei Corberelli, a sua volta ornato da statue in marmo dei Marinali. «La chiesa di Santa Corona - rimarca l'assessore - è davvero uno scrigno di opere d'arte che continua a stupire».

I due affreschi sono stati restaurati nel 2015 da Francesca Mariotto e non sono più stati esposti fino ad oggi quando, «per volere dell'assessorato e della direzione dei Musei civici, anche grazie alla preziosa collaborazione della la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, si è deciso di riportarle nella loro sede originaria, accanto all'altare di Santa Maria della Misericordia; l'altare, attribuito allo Scarpagnino con probabile realizzazione da parte di Giovanni da Porlezza e Girolamo Pittoni, maestri del Palladio, è ornato dalla Madonna delle stelle, opera trecentesca di Lorenzo Veneziano riadattata all'altare rinascimentale nel 1520 con il completamento ad opera di Marcello Fogolino, autore anche dei due affreschi laterali, che nel dipinto centrale ci lascia una suggestiva veduta di Vicenza e delle alture che la cingono».