Per quel «nuovo abuso edilizio il sindaco deve dimettersi»

Il sindaco di Bolzano Vicentino deve demolire l'abuso edilizio realizzato nel sedime della ferramenta la cui proprietà è riferibile allo stesso primo cittadino Daniele Galvan. A mettere nero su bianco l'ordine di abbattimento per una sorta di pedana rialzata non autorizzata è proprio il Comune di Bolzano Vicentino dopo che del caso si era occupata la procura della repubblica berica. A rendere nota la vicenda è l'opposizione in seno al consiglio comunale bolzanese con una nota diffusa ieri da Lorenzo Cracco, Gianluigi Feltrin, Massimo Berdin e Massimo Carraro i quali fanno riferimento i gruppi consiliari Bolzano Futura e Vivere Bolzano, gruppi che ora chiedono le dimissioni di Galvan.



«Abbiamo appreso dall'ordinanza di rimessa pristino la numero 32 del giorno 9 agosto 2022 - si legge - emessa dal responsabile dell'area tecnica che la società Galvan Center di cui il sindaco è amministratore delegato nonché socio ha abusivamente costruito una platea di sette metri per sei per una altezza di 30 centimetri, tra l'altro occultandola con quindici centimetri di terreno di riporto, in area di vincolo paesaggistico e all'interno di una fascia di rispetto idraulico». Poi un'altra bordata: «Il fatto, apprendiamo, è stato accertato in data 7 dicembre 2021 dai carabinieri forestali di Vicenza a seguito del decreto di ispezione emesso dal pubblico ministero Claudia Brunino in data 25 novembre 2021 al repertorio 7772/21 nelle figure del tenente Daniele Buffa, dell'appuntato scelto Giovanna Franzon e dell'appuntato scelto Teo Serena coadiuvati dall'ufficio tecnico del Comune di Bolzano Vicentino con l'assistenza dal responsabile pro tempore dell'Area tecnica, il dottor Giovanni Ruaro e con l'assistenza dell'istruttore tecnico il geometra Levi Bertini».



Appresso un'ultimo affondo: «Ricordiamo che l'attività del sindaco è già balzata agli onori della cronaca nella primavera del 2015 per un abuso edilizio relativo a gravi irregolarità riferibili a un fabbricato sempre facente parte la sua attività... Come consiglieri di minoranza riteniamo il fatto di gravissima rilevanza, essendo il sindaco responsabile e garante del rispetto delle leggi» anche perché il tutto è «aggravato dall'occultamento dell'abuso edilizio. Se questo è l'esempio del nostro primo cittadino... allora i nostri compaesani penseranno che sia tutto lecito. Chiediamo alla luce dei fatti le sue immediate dimissioni». Detto in altri termini le opposizioni non hanno mandato giù che sul capo del primo cittadino gravasse «un nuovo abuso edilizio» e per questo sostengono che il capo dell'esecutivo «deve dimettersi» ossia che lasci il suo incarico anzitempo deve dimettersi, fermo restando che il secondo mandato terminerà nella primavera del 2023. In paese tra l'altro avrebbe destato non poche ilarità il contenuto della ordinanza di demolizione.



Non per il modo in cui è stata istruita e messa nero su bianco ma perché la versione inserita sull'albo pretorio, ossia pubblicamente visibile a tutti, in base ad una «singolare» interpretazione della normativa sulla privacy, risultava piena di omissis coi quali si erano coperti il nome e cognome nonché la ragione sociale dell'azienda ma addiritturae che avrebbe eccepito rispetto alle conclusioni cui sono giunti gli uffici . Ma che cosa ne pensa il capo dell'esecutivo in merito alla vicenda? Chi scrive ha interpellato il sindaco Galvan. Dal quale però, almeno per il momento, non è giunto alcun commento. Allo stesso tempo non è stato possibile dare conto delle argomentazioni del suo legale, visto che, per l'appunto, perfino quel nominativo è stato secretato.