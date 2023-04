25 aprile, i socialisti in piazza con un corteo antifascista

Nel giorno della Liberazione, il Psi vicentino sarà in piazza dei Signori con le sue bandiere.

Come sottolinea il movimento in una nota, dopo la manifestazione i socialisti si sposteranno in piazza Matteotti dove deporranno delle rose sotto la targa che ricorda il martire socialista dell'antifascismo.

"Oggi che la destra è al governo del Paese e del capoluogo berico - spiegano Giuseppe Maria Toscano, segretario provinciale PSI Vicenza e Luca Fantò, segretario cittadino Psi Vicenza, direzione nazionel Psi- si fa ancora più incisivo il tentativo di delegittimazione della Resistenza. Falliti i tentativi di minimizzare l'adesione del popolo italiano alla guerra di Liberazione, fallita la retorica della “guerra civile”, la destra cerca di indebolire i valori dell'antifascismo, valori fondanti della nostra società, attraverso i distinguo lessicali e gli strappi politici. I fascisti sostennero l'occupazione nazista del nostro Paese, sostennero e contribuirono al massacro di migliaia di italiani durante l'occupazione tedesca del nord Italia. I partigiani tutti ostacolarono e contribuirono alla fine dell'occupazione nazista, sostenuti dalla gran parte degli italiani che li nascosero, li sfamarono e così facendo rischiarono e spesso persero la vita. Allora non c'era una strada mediana e non c'è tutt'oggi".

"Noi socialisti, allora come oggi - concludono - siamo dalla parte della libertà, della solidarietà e della giustizia sociale, valori che i fascisti negarono al Paese in quanto antiteci ad essi".