Pietro Romeo Scomparin si aggiudica il 15°GPs Shopping Bags trofeo Banca Mediolanum

A Schio il 15° Open Gps Shopping Bags e Banca Mediolanum è di Pietro Romeo Scomparin. Diretto da Giuseppe Leinardi, erano 168 i tennisti in totale coordinati da Enrico Dal Monte tutti speranzosi di portarsi a casa il montepremi di 2.000€. Spettacolo puro con i migliori giocatori di seconda categoria, provenienti anche da altre regioni. Il favorito valdagnese Pietro Romeo Scomparin, non ha smentito il pronostico che lo vedeva favorito, ma non ci è giunto con il numero due, Nicola Ghedin, bensì con Giovanni Peruffo. Il giocatore dei Comunali di Vicenza estromette dal podio il plurivincitore di 4 Open e in cattedra ci sale lui. Dopo quest’impresa Peruffo, però doveva fare i conti con Scomparin, col quale lotta soltanto il primo set che veniva aggiudicato dal winner al tie break. Poi il valdanese con tessera del Villafranca innestava il turbo e chiudeva la competizione. Terzi quindi Ghedin ed il bassanese Francesco Salviato. Il draw rosa è andato all’under 16 della Canottieri di Padova Elisa Cesarina Vincenti. In finale ha regolato in due set la tennista sarda Elisa Patta. Terze Eva Segato e l’altra giocatrice sarda Ludovica Mazzucchelli. Il torneo di 4^ è andato ad Angelina Soltoianu under 14 del tc Padova che ha dispensato un doppio bagel all’under 18 del Santorso Emma Rigoni. Il torneo di 3^ è stato vinto da Leonardo Tonin del Meeting Club di Valdagno al terzo set sullo scaligero Matteo Carlo Guiducci. Quello di 4^ è andato allo scledense Antonio Casa; in due set ha superato il compagno di Club Matteo Sbalchiero. A Thiene c’è il 3^ categoria maschile, arrivato ai quarti di finale. Con 91 contendenti coordinati da Valentina Todeschin e Arianna Albertoni. Quattro gli incontri in programma Lunedì con inizio alle ore 14.30. A Noventa Vicentina circuito veterani spostato al 1 di Ottobre. Dai 40 anni in poi 12 tabelloni in gioco diretti da Tobia Nicoletto e la supervisione di Giuseppe Crivellari.