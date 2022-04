Parte il 1° maggio il campionato di serie d regionale con 401 squadre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Saranno 401 le squadre di serie D di tennis in competizione nel Veneto. Il vertice della D1 maschile e femminile a Giugno promuoverà le migliori alla serie C. Saranno in gara 33 i team maschili 9 veneziani, 6 veronesi e padovani, 4 vicentini e trevigiani, 2 i rodigini ed uno per i bellunesi. Per il tennis vicentino: Gir.2 Tc Noventa Vicentina; Gir.4 Tc Dueville; Gir.5 Arzignano; Gir.6 Valdagno. Per la D1 femminile 15 le squadre a confronto. Quattro le veneziane, 3 le vicentine e veronesi, due le trevigiane. Per il tennis vicentino: Gir. 1 Tc Schio; Gir.2 Tennis Palladio; Gir.3 Tc Breganze. Nella D2 Maschile 48 le squadre di cui 10 le vicentine con: Santorso, Zanè, Meeting Club Valdagno, Bassano, Zugliano, Palladio, Ct Vicenza, Breganze, Trissino e Comunali. Nella D2 femminile 26 di cui 6 le vicentine: Union Creazzo, Meeting Club Valdagno, Noventa Vicentina, Sovizzo e Dueville. Nella serie D3 maschile sono 78 i team maschili di cui 7 le squadre beriche in lizza: Noventa Vicentina, Palladio, Sovizzo, Sandrigo, Arzignano, Union Creazzo e Dueville. Nel femminile essendo il primo step d’ingresso delle competizioni a squadre e sono ben 74 le formazioni al via. Per Vicenza sono 9: Palladio, Arzignano, Bassano, Schio, Dueville, Santorso, Meeting Club Valdagno, Ct Vicenza ed Isola Vicentina.