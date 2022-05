All'open Mb Conveyors di Trissino tabellone di 3^ nel vivo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Trissino è entrato nel vivo il draw di 3^ dell’Open maschile MB Conveyors con 223 partecipanti. Grazie alle accoglienti strutture fisse, nemmeno la pioggia potrà fermare questa kermesse di tennis, diretta da Alessandra Guerrato con la supervisione di Alberto Savegnago. Nella giornata di Sabato a partire dalle 09.00 sono 17 gli incontri che definiranno i giocatori che si dovranno misurare con i top del draw di 3^. Ancora gloria per il tennista di casa Matteo Marangon che con due sonanti vittorie, si presta ad affrontare un giocatore con due punti di ranking superiore. Vince ancora la mina vagante del torneo, il 4.3 del Sandrigo Matteo Barbieri. L’under 18 è riuscito finora ad estromettere 5 avversari e si appresta ad affrontare l’esame Bortolaso. Nella giornata di Domenica entreranno in campo anche i favoriti di terza categoria, capeggiati dal bergamasco Marco Ricci. Sono 13 i top di terza da battere tra i quali molti di loro pronti a bussare alle porte della seconda categoria. Spettacolo quindi pronto ad entrare in scena, tra i tennisti che stanno sfiorando il professionismo. Molti di loro saranno futuri maestri di tennis, altri intraprenderanno la carriera internazionale per misurare il loro valore per avere un ranking all’estero. Tante le motivazioni che arricchiscono d’interesse gli Open, vere e proprie vetrine anche per gli addetti ai lavori. Sono già sotto osservazione i giovani vicentini, e sono tanti, pronti per il professionismo. Attesa per il main draw per capire con chi verranno abbinati e misurarne empiricamente i loro valori.