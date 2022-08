Nicola Ghedin del Palladio '98 vince l'Open K22 di Volpago sul cremasco Lorenzo Bresciani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Nel trevigiano Nicola Ghedin, maestro al Palladio ‘98 di Contrà della Piarda si è aggiudicato l’Open K22 di Volpago del Montello. In finale ha liquidato il cremasco Lorenzo Bresciano con un doppio 6/2 intascando la fetta più grossa del montepremi che era di 4.000€. Al Tennis Palladio ‘98 di Vicenza l’Open maschile Fl Service con oltre un centinaio di partecipanti è giunto nel punto più caldo, i quarti di finale. E’ diretto da Raffaella Bettini, tre le gare di Lunedì 1 Agosto. Già in semifinale Marco Tamiello del Ct Vicenza. Le partite iniziano alle 16.30 con Giovanni Dal Zotto e Mattia Ghedin e per la chiusura del terza, Vedove Fiorese Giovanni con Tommaso Simeone. Alle 18 Matteo Dal Zotto vs Enrico Giacomini. Il vincente domani contro il numero uno Nicola Ghedin. A Sovizzo fino al 06 Agosto torneo di 3^ categoria maschile diretto da Annamaria Ambrosini coordinato da Enrico Dal Monte con 100 iscritti. Sette le gare odierne con inizio alle 15.00. Fino al 14/8 torneo di 3^ categoria maschile presso i Comunali di Vicenza Trofeo Ottica centrale con 80 partecipanti, diretto da Lorenzo Miotti. A Bassano dal 13/8 ci sarà il circuito giovanile Young Boys che terminerà il 20/8, sotto la direzione di Marco Moretto. Iscrizioni entro le ore 12 del 11/8.