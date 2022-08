Nicola Ghedin del Palladio '98 di Vicenza vince l'Open Avis di Bibione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

L’Avis Open di Bibione è di Nicola Ghedin e di Alessandra Pezzulla. Competizione diretta da Jury Basilone con la supervisione di Rinaldo Tassile, che per le finali si sono avvalsi della collaborazione del giudice di sedia Rino Meneghin. Erano in 86 ai nastri di partenza i tennisti che si sono cimentati nei clay di Via Cellina. Nel maschile il numero uno del seeding Ghedin è andato fino in fondo, incrociando nell’ultima gara non il numero due, bensì il numero tre l’under 18 del Bolzano Matteo Fondriest. Il giocatore altoatesino si è guadagnato la finale con due partite convincenti facendo vedere la sua stagione migliore, tant’è che nell’ultima gara, quella con Nicola Ghedin è riuscito a portarlo nello spareggio del primo set. Poi Ghedin dall’alto della sua esperienza riusciva ad insinuarsi nelle sue giocate, prendendo in mano l’incontro aggiudicandosi il suo terzo open stagionale. Il draw di terza è stato vinto dall’under 18 del Bassano Giacomo Bresolin sull’udinese Michael Waltzing. Prossimi tornei del maestro del Palladio ‘98 saranno 3 gli Open, Ca’ del Moro, Rovigo e Portogruaro e poi la serie A2 con la Canottieri Padova. A Bassano è iniziato il circuito giovanile Young Boys che terminerà il 20/8, sotto la direzione di Marco Moretto e la supervisione di Arianna Albertoni. Sono 66 i giovani dai 10 ai 16 anni a confronto sui rossi di Via Col Fagheron. Partite dalle ore 9 nella sessione mattutina con 5 gare e 4 in quella pomeridiana. Dal 20/8 al 4 Settembre torneo di 3^ categoria a Dueville Trofeo Pelletterie Sagi, diretto da Roberto Moretti, iscrizioni entro le ore 12 del 18/8 competizione maschile e femminile con montepremi di 1.300€. A Creazzo dal 27/8 al 10/9 Open maschile Falco Forever. Torneo dai 3.5 condotto da Michele Risoli con la supervisione di Fabio Giaretta. Iscrizioni entro le ore 12 del 25 Agosto fino ai giocatori 2.8, per quelli di categoria superiore da determinarsi. A Noventa Vicentina circuito veterani dal 27/8 al 11/9. Dai 40 anni in poi 12 tabelloni in gioco diretti da Cristian Valzan e la supervisione di Marco Veronese. Iscrizioni entro le ore 12 del 25/8. A Thiene prosegue il Circuito Young Boys dal 3 al 12/9 sotto la direzione di Valentina Todeschin. Iscrizioni entro le ore 12 del primo di Settembre.