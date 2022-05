Nella 15^ Edizione FL Service del Challenger Atp di Vicenza scalda i motori GULBIS

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

La 15^ Edizione della kermesse internazionale trofeo FL Service, tappa del Challenger Atp Tour, la prima giornata non riserva particolari sorprese. Le giovani wild card del club fuori al primo turno. Mattia Ghedin e Thomas Nucera hanno onorato la competizione. Passa il turno senza patemi il lituano Ernests Gulbis, ex n°10 mondiale, molto atteso il suo rientro. Risultati della prima giornata relativa al draw singolare delle Qualificazioni. Iniziando dalla parte superiore, ottima prestazione per il trevigiano Matteo Marfia che pur perdendo, porta al terzo set Yan Bondarevskiy. Nel derby italiano tra il giocatore con tessera vicentina dei Comunali Riccardo Balzerani ed il siciliano Omar Giacalone è stato il primo ad aggiudicarsi la gara al terzo set 6/2 4/6 6/3. La wild card della Fit Giorgio Tabacco con tessera messinese, si è scontrato con il veterano delle competizioni internazionali Giovanni Fonio rimediando un doppio bagel. Ernests Gulbis ha scaldato i motori con il pavese Giulio Colacioppo 6/1 6/3 per il lituano. La partita tra il francese Arthur Reymond ed il tunisino Moez Echargui è andata in favore del nordafricano che ha vinto per 6/2 6/4. L’ucraino Oleg Prihodko con il giocatore di casa Mattia Ghedin ha fatto suo il match per 6/2 6/1. Filippo Baldi altro pavese e veterano dei tornei internazionali, ha spento in due set gli entusiasmi dell’americano Tennyson Whiting con lo score di 6/3 6/2. Il vicentino doc del Palladio ‘98 Thomas Nucera con il francese Kenny De Schepper ha onorato la gara con il forte transalpino. Ha passato il turno De Schepper per 6/0 6/1. L’ultimo derby italico in programma nella giornata di Domenica era tra il trevigiano con tessera del club organizzatore Edoardo Cheriè Ligniere opposto al veterano mestrino Matteo Viola. Il forfait di Viola ha dato il pass all’unica wild card rimasta in gara. La giornata di Lunedì vede glu ultimi sei incontri che daranno ai vincitori il pass per il main draw, mentre i non abbinati ai qualificati disputeranno il loro primo turno. Questo l’ordine di gioco di Lunedì 23. Tutti e tre i courts iniziano le gare alle 10.00. Campo centrale: il tedesco Mats Rosenkranz con Giovanni Fonio; Ernests Gulbis vs Moez Echargui; dalle 13.30 Riccardo Bonadio con il francese Maxime Janvier; non prima delle 17 il ceko Lukas Rosol con l’argentino Andrea Collarini; dopo le 19.30 Andrea Pellegrino-Lorenzo Giustino. Campo 1: l’Argentino Francisco Comesana con Yan Bondarevskiy; a seguire il francese Kenny De Schepper con Edoardo Cherie Ligniere. Non prima delle 13.30 il francese Alexandre Muller con l’argentino Juan Manuel Cerundolo, match seguito da quello tra il canadese Alexis Galarneau con Matteo Gigante. Campo 2: alle 11.30 l’ucraino Prihodko con Filippo Baldi; dalle 13.30 Luciano Darderi col bielorusso Nerman Fatic, a seguire l’ucraino Vitaliy Sacko con l’argentino Renzo Olivo.