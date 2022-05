Nell'Open di Trissino con 223 giocatori il Trofeo MB Conveyors è di Marco Speronello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Trissino il trofeo MB Conveyors è di Marco Speronello. Open maschile con 223 partecipanti diretto da Alessandra Guerrato con la supervisione di Alberto Savegnago coadiuvato da Enrico Dal Monte. Un derby tutto in seno alla società del Bassano la finale di Trissino, tre bei set di spettacolo tennistico puro, dove i due giocatori Speronello e Salviato non si sono mai risparmiati. Oltre due ore di gioco 7/5 2/6 6/4. Terzi posti per Tommaso dal santo e per Horst Rieder. Nel main draw tre vittorie per il trevigiano Edoardo Cheriè Ligniere, per il patavino Andrea Pavia, del trentino Tommaso Pederzolli, per il bolzanino Niccolò Toffanin, per l’under 18 dei Comunali Tommaso Bertuzzo e per il vicentino del Palladio il 3.2 Giovanni Zio che vanno ad aggiungersi alle due conquiste nel draw di terza. La sessione di 3^ categoria è di Filip Stokic del Dueville, quello di 4^ è di Filippo Pettenon del Cittadella. Quello dei neofiti è di Gianluigi Visonà del Valdagno. Prossimo torneo nel vicentino sarà un giovanile ad Arzignano per under 12-14 e 16 maschile e femminile. Inizierà il 21 fino al 29 Maggio. Iscrizioni entro le ore 12 del 19/5.