Nel 3^ di Lonigo vince Tommaso Simeone sul trevigiano Alvise Finesso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Lonigo un terza categoria maschile con 50 contendenti diretti da Silvano Nicoli ed Enrico Dal Monte, vinta da Tommaso Simeone. Il giocatore dello Sporting Club Verona si è imposto in due set sull’under 16 Alvise Finesso con tessera del Dlf di Treviso. Terzi posti per Riccardo Piana del Palladio 98 e per Arthur Edozie Ani dell’Arzignano. Da segnalare l’ottima performance del 4.1 Alberto Farinon dell’Arzignano che con 3 vittorie è giunto fino ai quarti di finale. Comunali di Vicenza nel 4^ categoria trofeo Osmo diretto da Lorenzo Miotti con 80 contendenti, draw ai quarti di finale. Stimamiglio P-Zampieri Alberto, Meledandri-Zampieri Alessandro, Locatello-Isello, Potti-Refosco, Stimamiglio G-Fommei, Lo Greco-Infanti, Fortunato-Brocca e Baggio-Giaretta. A Bassano è in corso l’Open Farmacia Tre Ponti con 88 giocatori coordinati da Antonio Iavernaro e Fabio Giaretta. Compilato il main draw dove vi sono giunti i qualificati: Lorenzo Bortolaso, Andreatta Riccardo, Francesco Marangon, Ruggero Rossi e Mattia Bille.