I vicentini guidano una Punto di 11 anni, ma fanno pochi incidenti

Secondo l’osservatorio di Facile.it, per gli automobilisti veneti il nuovo anno si apre con un quadro in chiaroscuro. Se da un lato, nella provincia di Vicenza, a dicembre 2021 per assicurare un’auto occorrevano in media 337,48 euro, vale a dire l’11,54% in meno rispetto allo stesso mese del 2020, dall’altro sono più di 66.000 gli automobilisti veneti che nel 2022 vedranno aumentare il costo dell’RC auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2021 (+16% anno su annuo). In termini percentuali si tratta del 2,35% del campione analizzato.

Guardando alla provincia di Vicenza, la percentuale di automobilisti che hanno denunciato all’assicurazione un sinistro con colpa è pari al 2,37%, valore di poco superiore alla media regionale.

Analizzando la graduatoria delle province venete, al primo posto si trova Belluno (2,71%), seguita da Treviso (2,52%) e Rovigo (2,51%). Continuando a scorrere la classifica si posizionano Venezia (2,46%), Padova (2,39%) e Vicenza (2,37%). Ultimo posta per Verona, area veneta dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,93%).

La distribuzione delle classi di merito a Vicenza

In classe 1 il 57.79 % degli automobilisti.

L’anzianità media dell’auto a Vicenza

Secondo le analisi dell’Osservatorio, le automobili in provincia di Vicenza hanno un’anzianità media di 11 anni.

ll valore medio dell’auto a Vicenza

In base ai dati raccolti, a Vicenza e provincia il valore medio delle auto in circolazione è di 10.230,08€.

Quali sono le marche e i modelli di auto più utilizzati a Vicenza?

1. Fiat Grande Punto

Tutti questi fattori sono una sorta di indicatore di rischio, cioè uno dei criteri principali che le compagnie prendono in considerazione per determinare il premio assicurativo.