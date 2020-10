Bonus Bici e Monopattini 500 euro: tutte le informazioni

I monopattini elettrici, silenziosi ed ecologici, sono il nuovo fenomeno che sta conquistando le città italiane. E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del programma di mobilità alternativa. Per accedere al portale servono le credenziali Spid (identità elettronica).

Versatili, semplici da utilizzare, ad impatto zero. I monopattini elettrici sono sempre più usati sia dai bambini che dagli adulti, li vediamo sfrecciare in centro e dalla sfera dello svago sono entrati di prepotenza in quella della mobilità “green”.

Cosa posso acquistare con il bonus?

Il contributo è spendibile per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e di veicoli per la micromobilità elettrica quali monopattini, hoverboard e segway, o per l'utilizzo dei servizi di sharing mobility (autovetture escluse). Con il buono mobilità non si potranno invece acquistare i vari accessori a corredo del mezzo (batterie, catene, lucchetti etc).

A quanto ammonta il bonus?

Il contributo prevede un ristoro massimo di 500 euro e potrà coprire fino al 60% della spesa sostenuta per acquistare il mezzo o il servizio.

I beneficiari

Per il bonus non sono previsti tetti di reddito. Per ottenerlo (una sola volta) bisogna avere più di 18 anni e risiedere in un capoluogo di regione o provincia, in una città metropolitana o in un comune con più di di 50mila abitanti.

Sarà possibile accedere al portale dal 4 novembre (sessanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo del programma, avvenuta il 5 settembre).

Per farlo è necessario però disporre delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), nato nel marzo 2016 per consentire ai cittadini di accedere ai servizi della pubblica amministrazione con una sola password. Chi non ne è in possesso, dovrà farne richiesta prima.

Chi ha già acquistato bici o monopattini potrà così “caricare” la fattura o lo scontrino parlante per vedersi accreditato sul proprio conto corrente il rimborso fino a 500 euro; chi deve ancora comprare il mezzo o usare uno dei servizi previsti dal programma si vedrà riconosciuto il buono mobilità (sempre di 500 euro) che varrà come sconto sul prezzo di acquisto.

Il programma copre spese per il periodo che va dal 4 maggio scorso e arriva a fine anno (31 dicembre 2020).

Come chiedere il rimborso

Come si ottiene il bonus? Le modalità di erogazione del buono sono due. Basterà conservare il documento giustificativo di spesa (fattura) e, non appena sarà online, accedere tramite credenziali Spid (sistema pubblico di identità digitale) sull'applicazione web che è in via di predisposizione da parte del ministero dell'Ambiente e accessibile anche dal suo sito istituzionale. Il ministero dell’Ambiente specifica che ci saranno due fasi:

Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto il rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all'istanza da presentare mediante l'applicazione web.

Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull'applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

Importante

Nella fase 1 dunque è fondamentale conservare lo scontrino pena l’impossibilità di chiedere il rimborso. Per quanto riguarda la "fase due" invece i buoni di spesa devono essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento.

