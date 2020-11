Bonus bici elettriche 500 euro: come fare, i modelli migliori

Il bonus bicicletta è un incentivo economico per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale come biciclette, anche a pedalata assistita, a propulsione prevalentemente elettrica, come monopattini, hoverboard e segway. Il bonus copre il 60% del costo del mezzo e non può superare i 500 euro, è stato creato per invogliare le persone a muoversi autonomamente all’interno delle città, limitando l’utilizzo dei mezzi pubblici. Una misura riservata a tutti i cittadini maggiorenni residenti nei comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti.

Le bici elettriche, anche chiamate ebike o a pedalata assistita, sono un mezzo di trasporto sempre più apprezzato nel nostro Paese.

Le ebike sono biciclette dotate di batteria e di un piccolo motore elettrico che permette di evitare la fatica quando necessario. La spinta elettrica ci aiuta, ad esempio, nelle ripartenze o in salita, e non ci fa sudare.

Sono, inoltre, un mezzo adatto a tutti anche a chi non ha un fisico allenato: grazie all’aiuto del motore elettrico si possono infatti affrontare percorsi impegnativi con il minimo sforzo. Non dimentichiamo inoltre l’autonomia: le bici elettriche consentono di coprire anche lunghe distanze senza difficoltà.

Le bici elettriche sono una valida alternativa ai mezzi di trasporto tradizionali, prodotti dal costo inferiore ad un ciclomotore e con spese di ricarica della batteria praticamente irrisorie.

Sul mercato è, inoltre, possibile trovare modelli per tutte le tasche e per tutte le esigenze; biciclette adatte alla città con parafanghi e portapacchi, mountain bike e anche modelli pieghevoli.

Oggi è possibile acquistare una bicicletta elettrica, senza spendere una fortuna grazie al bonus mobilità; un contributo pari al 60% della spesa sostenuta (non superiore a 500 euro) valido anche per l’acquisto di normali biciclette e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway).

Inoltre ricordiamo che dal punto di vista legislativo la bicicletta elettrica è equiparata ad una tradizionale bici con la possibilità, quindi, di percorrere piste ciclabili e zone a traffico limitato. Ricordiamo, inoltre, che per il Codice della Strada il motore elettrico non deve superare i 250 Watt di potenza, con l’assistenza elettrica che deve sempre essere subordinata alla pedalata e si deve disattivare una volta superati i 25 km/h di velocità.

Come scegliere la migliore bicicletta elettrica

Numerosi sono i fattori da prendere in considerazione in fase di acquisto di una e-bike. Tra questi i principali sono l’autonomia (di almeno 20 Km) e il peso delle batterie (meglio se rimovibili) e della bici. Infine non dimentichiamo le modalità di assistenza alla pedalata (possono essere molteplici e anche personalizzabili) ed il computer di bordo; è preferibile scegliere modelli con ampio display e complete informazioni su autonomia residua della batteria e chilometri percorsi.

Di seguito, cinque interessanti modelli per tutte le esigenze, da compatte bici pieghevoli ed eleganti e-bike dalla lunga autonomia.

i-Bike: una divertente fat bike bike elettrica

Iniziamo la nostra rassegna dalla i-Bike: una mountain bike elettrica Made in Italy, con freni a disco idraulici e ruote fat da 26". Ricordiamo anche la batteria con un'autonomia fino a 55 km, il cambio a 7 velocità Shimano con 3 livelli di pedalata assistita e il telaio in alluminio nero con forcella ammortizzata.

MoovWay: una bicicletta elettrica pieghevole low cost

Proseguiamo con la MoovWay: una bicicletta elettrica pieghevole low cost, con ruote da 14”. Tra le sue caratteristiche citiamo l’autonomia fino a 20 chilometri, il peso di 19 Kg, la batteria da 36V-6 Ah e il display LCD. Ricordiamo anche la luce LED verticale anteriore e il doppio freno a disco.

NCM Hamburg: un elegante modello per la città

Nella nostra rassegna troviamo anche la NCM Hamburg; una bici a pedalata assistita con forcella ammortizzata e ruote da 28 pollici. Passiamo alla batteria con un'autonomia fino a 90 chilometri ed il cambio Shimano a 7 velocità.

FIIDO D2S: una simpatica bicicletta elettrica

Da FIIDO una bici a pedalata assistita pieghevole con pneumatici da 16" e cambio meccanico Shimano a 6 velocità. Ricordiamo, inoltre, le tre modalità di guida e il peso di 24 Kg.

AMDirect: una versatile bici elettrica pieghevole

Concludiamo la nostra rassegna con la AMDirect, una completa bici elettrica pieghevole con ruote da 26” e autonomia fino a 50 km. Bici con batteria removibile e freni a disco. Non mancano, infine, parafanghi anteriori / posteriori ed un pratico portapacchi.

Anche i vicentini stanno mostrando interesse a questo incentivo e nei negozi di biciclette c'è la fila. Numerose sono le domande, i dubbi su come richiedere i 500 euro. A rispondere a tutti i quesiti su quello che ormai è meglio noto come "bonus bici" è direttamente il Ministero dell'Ambiente.