I migliori marchi e modelli di gomme estive del 2023

Ecco le classifiche, elaborate da GripDetective.it partendo dai risultati degli ultimi test pneumatici delle riviste e enti europei, dei migliori marchi di gomme estive, delle migliori gomme estive “standard” e delle migliori gomme sportive del 2023. I giudizi, dal migliore al peggiore, sono: Ottimo, Molto Consigliato, Consigliato, Discreto, Consigliato con riserva, Non consigliato. Tra i migliori non c'è l'italiana Pirelli.

I migliori marchi di pneumatici estivi 2023

Partiamo dalla classifica dei migliori marchi del 2023. A cosa serve? Questa graduatoria indica quanto un marchio sia in grado di realizzare prodotti performanti, a prescindere dai singoli modelli: in sostanza dice quanto ci si può fidare di un brand.

A vincere la classifica 2023 dei migliori marchi di pneumatici estivi è Continental, davanti a Goodyear e Michelin. La classifica cambia molto rispetto allo scorso anno e questo è dovuto all’introduzione dei nuovi modelli di tutte e tre le case a podio.

Continental ha dominato la classifica proprio grazie ai nuovi PremiumContact 7 e SportContact 7. Il punteggio totale di 4,67 su 5, su 12 test complessivi, è altissimo. Goodyear scende di una posizione rispetto allo scorso anno, ma perde solo 0,08 punti. Entrambi i marchi conquistano il giudizio “Ottimo”. Al terzo posto Michelin, con 4,46 punti su 5 e il giudizio “Molto consigliato”, condiviso anche con Bridgestone, Pirelli, Hankook e Falken.

Chiudono la Top 10 della classifica dei migliori marchi di pneumatici estivi del 2023 Kumho, Maxxis e Firestone (di proprietà di Bridgestone, unico produttore quest'anno a piazzare 2 marchi nelle prime 10 posizioni).

Le migliori gomme estive del 2023

Dopo i migliori marchi, è il momento delle migliori gomme estive del 2023. Abbiamo seguito lo stesso metodo dei brand, selezionando però i test che hanno provato pneumatici stradali standard e sportivi e realizzato 2 classifiche separate. Partiamo dai migliori pneumatici standard, detti anche touring.

A vincere la classifica delle migliori gomme estive del 2023 è il Continental PremiumContact 7, che ottiene una altissima media di 4,83 punti su 5, e il conseguente voto “Ottimo”. Altri due pneumatici si sono comportati così bene da raggiungere lo stesso rating: il Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, che è stato testato ben 6 volte con un punteggio di 4,66 su 5, e il nuovo Bridgestone Turanza 6, con 4,5 punti su 2 test.

Seguono 9 pneumatici che registrano una media test più alta di 4 punti, che vale il voto “Molto consigliato”: questi sono, nell'ordine: Hankook Ventus Prime4, Falken Ziex ZE310 Ecorun, Goodyear EfficientGrip Performance 2, i precedenti Bridgestone Turanza T005 e Continental PremiumContact 6, Kumho Ecsta PS71, Michelin Primacy 4+, Pirelli Cinturato P7 C2 e Kumho Ecsta HS52.

Chiudiamo con le 3 gomme che guadagnano il voto “Consigliato”, assegnato a una media-test compresa tra 3,5 e 4: il pneumatico focalizzato sulla mobilità elettrica Michelin E.Primacy, il Toyo Proxes Comfort e il Firestone Roadhawk, second brand Bridgestone.

Le migliori gomme estive sportive del 2023

Sono 4 i pneumatici sportivi con la valutazione "Ottimo" nella nostra analisi 2023, e 3 sono francesi. Tuttavia, a vincere è il Continental SportContact 7, che prende 4,83 punti su 5 in 6 test e batte con poco margine il Michelin Pilot Sport 5 e il Michelin Pilot Sport 4 (quest'ultimo viene testato 2 volte, mentre il PS5 4 volte). L'ultimo pneumatico sportivo a ottenere la più alta valutazione possibile è il Michelin Pilot Sport 4S.

Seguono 6 pneumatici con un punteggio uguale o superiore a 4 su 5, che assegna loro il voto "Molto Consigliato": Bridgestone Potenza Sport, Pirelli P Zero PZ4, Firestone Firehawk Sport, Falken Azenis FK520, Hankook Ventus S1 Evo³ e Dunlop Sport Maxx RT2.

Infine, i pneumatici da noi valutati "consigliato": Maxxis Victra Sport 5, Nexen N'Fera Sport, Toyo Proxes Sport 2, Kumho Ecsta PS91, Giti Tire Sport S2, Uniroyal RainSport 5 e GT-Radial Sport Active 2.

Come è stata realizzata la classifica dei migliori marchi e modelli di gomme estive 2023

La classifica dei migliori marchi e modelli di gomme estive del 2023 è stata realizzata partendo dagli 11 test estivi realizzati nel corso della stagione, raggruppati per brand.

Le valutazioni sono state rese omogenee traducendo i giudizi in una scala da 1 a 5: il massimo, 5, va ai pneumatici che hanno ottenuto il rating esemplare, ottimo, eccellente e via dicendo. Molto consigliato vale 4,5, consigliato e buono 4. Discreto e sufficiente sono convertiti in 3,5 e 3, rispettivamente, mentre consigliato con riserva corrisponde a 2 e non consigliato a 1.

Dividendo la somma dei punteggi per il numero di prove effettuate si ottiene il piazzamento complessivo del marchio e/o pneumatico. Il punteggio finale viene riconvertito nei giudizi: Ottimo, Molto Consigliato, Consigliato, Discreto, Consigliato con riserva, Non consigliato.

Per non falsare l’ordine, vengono inseriti solo quei brand e pneumatici che sono stati testati in più di una prova. Dove c’è un pari merito, il brand o pneumatico con più test è posizionato più in alto in classifica.

Le classifiche dei modelli standard e sportivi sono state realizzate selezionando i modelli di pneumatici a seconda dell’auto su cui sono stati testati, del modello di pneumatico e/o di quanto dichiarato dalla rivista. Le versioni SUV sono considerate alla stregua dei prodotti vettura.