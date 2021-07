Bonus auto: a quanto ammonta l'incentivo per nuovo e usato

Ok del governo al rifinanziamento, ecco tutte le agevolazioni per svecchiare il parco automobili degli italiani, contributo fino a 10.000 euro

I nuovi incentivi auto 2021 sono in arrivo. Per cambiare vettura sono stati stanziati altri 350 milioni di euro. Verranno erogati per spingere all'acquisto di mezzi meno inquinanti comprese le Euro 6 a diesel e benzina, e smaltire il parco auto invenduto nei piazzali dei concessionari. Contributo sia sul nuovo che sull'usato, anche per le auto termiche e non solo per quelle ibride o elettricche.

Incentivi auto 2021

Gli incentivi auto 2021 permetteranno di acquistare un’auto nuova o usata, elettrica, ibrida o Euro 6 di nuova generazione. Se si sceglie la rottamazione, l’auto rottamata deve essere stata immatricolata prima del 2011, cioè deve essere su strada da almeno 10 anni.

Auto nuove

0-20 g/km CO2: 10.000 euro con rottamazione e 6.000 euro senza rottamazione;

CO2: con rottamazione e senza rottamazione; 21-60 g/km CO2: 6.500 euro con rottamazione e 3.500 euro senza rottamazione;

CO2: con rottamazione e senza rottamazione; 61-135 g/km CO2: 3.500 euro (contributo erogato solo con la rottamazione).

Auto usate

?Il prezzo di acquisto delle vetture usate, non deve superare i 25.000 euro, inoltre le agevolazioni non potranno essere richieste da chi ha già usufruito dei precedenti incentivi.

Da 0 a 60 g/km CO2 con rottamazione 2.000 euro;

Da 61 a 90 g/km CO2 con rottamazione 1.000 euro;

Da 91 a 160 g/km CO2 con rottamazione 750 euro.

Incentivi auto 2021: l’approvazione in Senato

Prima di fare la domanda per richiedere gli incentivi per l’auto, si dovrà attendere l’approvazione in Senato. Le modalità per richiedere l’incentivo dovrebbero essere note a partire dal 25 luglio 2021, salvo rallentamenti nei passaggi parlamentari.