Come riparare e pulire i cerchi in lega per averli sempre perfetti

I cerchi in lega rendono più bella l’auto, più performante, ma per far sì che siano come nuovi, bisogna effettuare degli interventi di manutenzione. Sono essenzialmente due: pulizia e riparazione. La prima va effettuata spesso, così da garantire il buon livello dei cerchioni. L’altra, invece, va fatta solo nel caso in cui i cerchi in alluminio risultino rovinati, con graffi o abrasioni profonde.

Questi cerchioni sono realizzati in una lega metallica di alluminio, materiale apprezzato per la propria resistenza, ma anche per la leggerezza. I cerchi in lega sono caratterizzati da un design più armonioso e una struttura meno pesante. La duttilità dell’alluminio permette di realizzare esemplari anche molto elaborati sotto il profilo estetico.

Proprio la piacevolezza estetica è uno dei tratti preferiti di questi cerchi, ma sono in grado di soddisfare tutti i requisiti: essere robusti strutturalmente e sopportare stress meccanici elevati; ruotare senza eccentricità radiale o laterale, cosicché il veicolo possa muoversi senza oscillazioni o vibrazioni.

Come pulire i cerchi in lega

I cerchi in lega sono, ovviamente, una delle parti dell’auto che si sporca più facilmente. Per mantenere la lucentezza originale, è consigliabile pulire i cerchioni tra le 2-3 volte al mese. Prima di procedere è preferibile effettuare il lavaggio dell’intera auto per evitare che lo sporco o il grasso vadano a depositarsi sui cerchi appena puliti.

Grazie al vapore è possibile effettuare una pulizia profonda di gomme e cerchi. L'utilizzo del vapore lascia i cerchi in lega ed alluminio puliti e brillanti, come nuovi.

Qui di seguito alcuni utili consigli:

- Non pulire mai un cerchio in lega quando è caldo

- Iniziare a sciacquare i cerchi, mediante uno spruzzatore d’acqua, in maniera tale da rimuovere i residui di polvere e altro sporco

- Non utilizzare prodotti acidi ed evitare i lavaggi automatici che potrebbero portare alla formazione di graffi

- Utilizzare detergenti appositi per cerchioni rispettando le indicazioni fornite dal produttore

- Evitare i getti d'acqua con una pressione superiore a 1 bar

- In caso di macchie particolarmente difficili da rimuovere è possibile utilizzare una soluzione di acqua e aceto per eliminare il grasso persistente

- Risciacquare utilizzando un panno pulito in microfibra o in pelle di daino

- Terminato il lavaggio applicare della cera protettiva

Riparazione cerchi in lega

I cerchi purtroppo possono danneggiarsi facilmente, ad esempio, dopo il contatto con un marciapiede. I danni superficiali possono essere facilmente riparati utilizzando gli appositi kit per il ritocco della vernice. In caso di abrasioni di maggior rilievo, deformazioni, corrosione o spaccature meglio rivolgersi al nostro carrozzerie di fiducia o a ditte specializzate. In generale è possibile riparare danni che raggiungono un massimo di 1-2 millimetri di profondità.

AMMACCATURA: è molto pericoloso circolare in quanto si corre il rischio di forti vibrazioni allo sterzo o che addirittura i pneumatici montati possano staccarsi. La riparazione consiste nel raddrizzare il cerchione con torni o macchinari appositi

GRAFFI SUPERFICIALI: Servono vernice spray argentata per metalli, carta abrasiva, vernice spray trasparente per carrozzeria e stucco rapido per carrozzeria, se vuoi fare da te.

LESIONI E DEFORMAZIONI: è bene rivolgersi a degli specialisti in quanto i cerchi in lega necessitano di riparazione mediante saldatura di apposito materiale in lega.

Costo riparazione cerchi in lega

Concludiamo parlando dei costi di riparazione dei cerchi in lega; una spesa che dipende da numerosi fattori come il modello di cerchione, l'entità del danno e il tipo di riparazione da effettuare. Costi che, in generale, partono da circa 50 euro per la sola raddrizzatura. Nel momento in cui i cerchi in lega della nostra auto risultano danneggiati è bene procedere alla loro riparazione/sostituzione ed è bene anche far eseguire una pulizia regolare (almeno ogni 2-3 mesi).

