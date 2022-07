Meteo, le previsioni per il weekend: cielo sereno o poco nuvoloso

Per oggi, sabato 9 luglio, è previsto cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura.

Precipitazioni assenti, mentre per quanto riguarda le temperature ci saranno variazioni locali con minime in lieve rialzo sulla pianura centro-occidentale e in lieve calo altrove e massime in lieve diminuzione in pianura e nelle valli, in ripresa in quota.

I venti in quota saranno moderati, a tratti tesi, da nordovest; nelle valli a regime di brezza. In pianura deboli, a tratti moderati, orientali nella prima metà della giornata, in prevalenza meridionali in seguito. Il mare sarà in prevalenza poco mosso, salvo risultare mosso nelle primissime ore.

Domenica 10 il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per velature e per qualche cumulo pomeridiano. Precipitazioni assenti

Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno stazionarie o in locale lieve calo in pianura, in rialzo in montagna; massime in rialzo in pianura, stazionarie nelle valli, in lieve diminuzione in quota.

I venti in quota saranno deboli/moderati da nord-ovest; altrove variabili, a prevalente regime di brezza nelle valli e lungo la costa; in serata moderati rinforzi dai quadranti orientali sulle zone pianeggianti. Il mare sarà poco mosso, quasi calmo fino al primo mattino.