Vento forte su coste e pianure, scatta lo stato di attenzione in Veneto

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, alla luce delle previsioni meteo, ha dichiarato la fase operativa di attenzione (da riconfigurare a livello locale in fase di preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento) per vento forte sulla costa, in particolare su quella centro meridionale dove sono previste anche raffiche intense, e sulla pianura adiacente.

Lo Stato di attenzione è fissato dalle 18 di oggi, sabato 16 aprile alle ore 12 di domani, domenica 17 aprile.

Le previsioni meteo Arpav

sabato 16 aprile.

Tempo variabile/instabile, con schiarite alternate ad annuvolamenti cumuliformi, più probabili su zone prealpine e pedemontane. Probabilità di precipitazioni medio-alta tra Prealpi, fascia pedemontana e pianura interna, e probabilità un po' più bassa altrove; sono attesi rovesci o temporali, da locali a sparsi, con probabilità in attenuazione dalla serata; limite delle eventuali modeste nevicate in abbassamento, fino a circa 1600-2000 m. Temperature diurne in generale calo. Venti in quota da moderati a forti, dai quadranti settentrionali; nelle valli e localmente sulle zone pedemontane saranno probabili rinforzi di Foehn; in pianura si avrà un rinforzo dai quadranti orientali, con venti da moderati a tesi sulle zone costiere e sudorientali, fino a forti dalla serata sulla costa,

domenica 17.

Cielo in prevalenza da sereno al mattino; dalle ore centrali nubi medio alte in transito e qualche locale annuvolamento sulle zone montane.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In ulteriore diminuzione, più sensibile in pianura, con valori un po' inferiori alle medie del periodo.

Venti. In montagna in attenuazione a moderati, a tratti tesi, da nordest, con possibile locale presenza di foehn nelle valli e sulle zone pedemontane. In pianura bora moderata/tesa, a tratti forte sulle zone sudorientali e sulla costa, fino alle ore centrali; dalle ore pomeridiane venti in attenuazione.

Mare. Molto mosso al mattino, poi in attenuazione a poco mosso verso sera.

lunedì 18.

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo occasionale transito di nuvolosità alta nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Contenute variazioni di carattere locale, salvo un lieve calo delle massime sulle zone orientali della pianura.

Venti. In montagna in prevalenza moderati/tesi settentrionali. In pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti meridionali.

Mare. Inizialmente mosso, poi in attenuazione a poco mosso.