Previsioni per la settimana: fino a martedì tempo instabile e temporali

Pomeriggio/sera di Domenica 2

Progressivo aumento della nuvolosità a partire dalle zone montane e verso il tardo pomeriggio/sera anche sulle zone interne della pianura fino a cielo nuvoloso in serata. Progressivo aumento dell'instabilità e della probabilità di precipitazioni con rovesci e temporali, locali in pianura (probabilità medio-bassa 25-50%) sparsi su zone montane e pedemontane (probabilità medio-alta 50-75%). Dalla serata aumento della probabilità delle precipitazioni ovunque (probabilità alta 75-100%) che saranno frequenti, a tratti anche diffuse, con rovesci e temporali. Temperature massime in generale calo, anche sensibile in montagna, mentre in pianura si manterranno su valori superiori alla media.

Lunedi 3

Cielo: Tempo instabile/perturbato con cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti irregolarmente nuvoloso con qualche schiarita, con tendenza a nuvolosità diffusa dalla serata.

Precipitazioni: Nella notte fino al primo mattino probabilità medio-alta (50-75%) di rovesci e temporali sparsi, in seguito fino a parte della mattinata possibile pausa dei fenomeni sui settori più orientali, fenomeni sparsi e intermittenti altrove. Nel pomeriggio progressiva ripresa delle precipitazioni con aumento della probabilità fino ad alta (75-100%) di fenomeni sparsi a tratti diffusi, anche a carattere di rovescio o temporale. Probabile fase più intensa con frequenti rovesci e temporali dalla sera.

Temperature: In generale diminuzione, sia nei valori minimi che massimi, con calo localmente anche sensibile.

Venti: In pianura al mattino in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali; nel corso del pomeriggio venti variabili con locali rinforzi. In quota in quota perlopiù deboli da sud-ovest al mattino, a tratti moderati sulle cime più alte, da sud-est al pomeriggio/sera. Probabili raffiche in occasione di eventi temporaleschi.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso.

Martedi 4

Cielo: Fino a buona parte della giornata tempo instabile/perturbato con cielo nuvoloso o molto nuvoloso, dal tardo pomeriggio tendenza a diradamento della nuvolosità a partire da ovest.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni sparse, a tratti diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale, specie durante le ore centrali. Dal tardo pomeriggio/sera tendenza a diradamento ed esaurimento dei fenomeni a partire da ovest.

Temperature: In ulteriore calo con valori anche marcatamente inferiori alla media del periodo.

Venti: In pianura variabili, in prevalenza dai quadranti orientali sulla costa, moderati a tratti tesi. In quota tesi/forti da nord-est, in attenuazione alla sera.

Mare: Da poco mosso a mosso a fine giornata.

Mercoledi 5

Sulle zone montane da sereno a poco nuvoloso nel pomeriggio. In pianura fino al primo mattino residua variabilità sui settori più orientali con possibili precipitazioni sulla pianura sud orientale in successivo esaurimento; in seguito cielo sereno o poco nuvoloso, specie verso ovest, salvo possibili annuvolamenti irregolari sui settori costieri e sulla pianura limitrofa. Temperature minime stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione, massime in marcata ripresa. Al mattino possibili rinforzi di Bora su costa centro-meridionale e Delta del Po.

Giovedi 6

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti irregolari sui settori costieri e sulla pianura limitrofa. Temperature in generale aumento.