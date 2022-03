Ben arrivata primavera: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 21.

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Di notte in calo, eccetto aumenti in alta montagna, mentre di giorno in aumento; differenze leggere/moderate rispetto a domenica. Valori sotto la media, anche di molto nelle notturne.

Venti. Deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile e altrove da nord-est.

Mare. Da mosso a poco mosso col passar delle ore.

Previsione Altezza Onde

martedì 22.

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento anche sensibile rispetto a lunedì.

Venti. Deboli/moderati; sulla pianura fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud-est.

Mare. Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Previsione Altezza Onde

mercoledì 23.

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno.

giovedì 24.

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento. Previsore: Stefano Veronese