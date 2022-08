Temperature in aumento, nuvolosità marcata da venerdì

Il Veneto si trova in posizione intermedia tra una depressione a sud-est, con nucleo sul Medio-Basso Adriatico, e l'Anticiclone Subtropicale Africano in estensione a nord-ovest fin quasi alla Scandinavia; la conseguenza meteorologica principale sarà un graduale aumento delle temperature con valori sopra la media specie venerdì. Ma proprio venerdì si noteranno i primi segnali di un'inversione di tendenza per l'avvicinamento della parte più meridionale di una depressione attualmente centrata tra Islanda e Gran Bretagna, la quale porterà piogge più probabilmente da sabato.

Giovedì 25. In prevalenza sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso sui monti dal pomeriggio e anche su Pianura Trevigiana e zone limitrofe verso sera.

Precipitazioni. In montagna dal pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge sparse sul Bellunese e locali altrove, su Pianura Trevigiana e zone limitrofe verso sera probabilità bassa (5-25%) per piogge locali; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti.

Temperature. Più alte in modo leggero/moderato rispetto a mercoledì e alla norma.

Venti. Deboli/moderati; in alta montagna da nord, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, altrove con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

Venerdì 26. In prevalenza sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio su rilievi e zone limitrofe nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso a tratti.

Precipitazioni. In montagna dal pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) sulle Dolomiti per piogge diffuse e medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi per piogge sparse, su pedemontana e zone limitrofe verso sera probabilità bassa (5-25%) per piogge locali; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti.

Temperature. Rispetto a giovedì fino al primo mattino in aumento leggero/moderato, poi senza variazioni di rilievo eccetto diminuzioni anche sensibili laddove si verificheranno le piogge.

Venti. Deboli/moderati; in alta montagna da nord, nelle valli a regime di brezza, sulla pianura in prevalenza da nord-est.

Mare. Da poco mosso a calmo col passar delle ore