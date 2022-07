Meteo, le previsioni per la settimana: cielo sereno e temperature in aumento

Lunedi 18

Cielo: Cielo in genere sereno o poco nuvoloso, salvo un po' di attività cumuliforme pomeridiana in montagna.

Precipitazioni: Assenti, a parte una probabilità in temporaneo lieve aumento nelle ore pomeridiane fino a nulla o molto bassa (0-5%) in montagna, eventualmente per locali piovaschi od occasionali rovesci temporaleschi.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le minime in pianura prevarrà una diminuzione.

Venti: In quota deboli od al più occasionalmente moderati, in prevalenza dai quadranti settentrionali; nelle valli e sulla fascia pedemontana, deboli di direzione variabile; altrove in prevalenza dai quadranti orientali, spesso deboli e a tratti localmente moderati.

Mare: Quasi calmo, od al più in qualche momento fino al primo pomeriggio poco mosso.

Martedi 19

Cielo: Ampi spazi di sereno, a fronte al più di qualche locale cumulo pomeridiano in montagna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le minime in pianura prevarrà una diminuzione; massime un po' in aumento.

Venti: In quota deboli od al più occasionalmente moderati, in prevalenza dai quadranti nord-occidentali; altrove deboli con direzione variabile, salvo locali moderati rinforzi per temporanee brezze.

Mare: Quasi calmo.

Mercoledi 20

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo un po' di attività cumuliforme pomeridiana in montagna, che occasionalmente specie sulle Dolomiti si potrà associare a qualche rovescio o temporale; temperature in moderato aumento, salvo locale stazionarietà su bassa pianura e costa.

Giovedi 21

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte con un po' di attività cumuliforme pomeridiana in montagna, che occasionalmente specie sulle Dolomiti si potrà associare a qualche rovescio o temporale; per le temperature, prevarrà un moderato aumento. Previsore: AB.