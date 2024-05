Piogge e temporali all'orizzonte: attesi fino a 60mm sul Vicentino

Un flusso di correnti umide ed instabili sudoccidentali continua a coinvolgere la nostra regione, pilotato da un centro di bassa pressione sull’Europa centro-occidentale. Al suo interno scorreranno impulsi di instabilità che a fasi alterne transiteranno sul Veneto nel corso della settimana, uno dei quali ci raggiungerà già nella serata di oggi, lunedì.

Come segnala Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com il tempo subirà infatti un peggioramento a fine giornata, con i primi rovesci in arrivo da ovest. Martedì il fronte scorrerà da ovest ad est dando luogo a rovesci e temporali anche forti, specie sulle aree centro-settentrionali del territorio regionale, seppur in attenuazione in serata. In questa fase perturbata sono attesi accumuli pluviometrici fino a 30mm sull’area di Padova, circa 45mm su quelle di Treviso e Venezia, 50mm sul Veronese, fino a circa 60mm sul Vicentino. Va segnalato inoltre l’innalzamento del livello della marea sulla Laguna, con picco di 95cm in serata verso le ore 22.

Mercoledì comincerà all’insegna della variabilità, con ampie schiarite alternate ad annuvolamenti sulle zone alpine. Nel frattempo l’area depressionaria comincerà a muoversi dagli stati occidentali europei verso quelli centrali, riattivando in giornata una certa instabilità sulla nostra regione con piogge e temporali in intensificazione dal pomeriggio sulle zone alpine, in sconfinamento entro sera a gran parte delle pianure e ai litorali. L’instabilità sarà presente anche giovedì, con piogge e temporali in intensificazione nel corso della giornata su gran parte del territorio veneto e con fenomeni in sconfinamento dalle Alpi verso le pianure.

La permanenza di un centro depressionario sull’Europa centro-occidentale sarà causa di nuovi episodi di instabilità fin verso la fine della settimana, con altri rovesci o temporali intervallati da pause più asciutte e soleggiate.