Cielo sereno e temperature miti: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 9. Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; foschie e nebbie in pianura e nelle valli prealpine, in parziale diradamento durante le ore diurne.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Pressoché stazionarie o in locale variazione.

Venti. Deboli, in prevalenza occidentali in quota, variabili altrove.

martedì 10. Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta; foschie e nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde, in diradamento nelle ore centrali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Stazionarie o in locale diminuzione, specie in pianura e le massime nelle valli.

Venti. Deboli, dai quadranti occidentali in quota, variabili altrove, salvo modesti rinforzi da nord-est in serata sulla costa centrale e settentrionale.

mercoledì 11. Cielo sereno o poco nuvoloso, con probabili foschie e nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde e aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime prevalentemente in calo.

giovedì 12. Parzialmente nuvoloso per nubi basse, con probabili foschie e nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde. Valori termici tendenti al rialzo nelle minime e alla diminuzione nelle massime. Previsore: ms