Torna il bel tempo: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni Arpav meteo

lunedì 9.

Moderata variabilità, con spazi di sereno anche ampi ma alternati ad alcuni addensamenti nuvolosi, questi ultimi più presenti nel pomeriggio su zone montane e alta pianura per attività cumuliforme.

Precipitazioni. Probabilità in temporaneo aumento più che altro nelle ore diurne fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane, medio-bassa (25-50%) su quelle pedemontane, nulla o molto bassa (0-5%) su quelle costiere e bassa (5-25%) altrove per fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale; limite delle nevicate sui 2300-2600 m.

Temperature. Le minime subiranno in montagna una moderata diminuzione, altrove contenute variazioni di carattere locale; massime in aumento.

Venti. In quota deboli o al più temporaneamente moderati, dai quadranti orientali; su bassa pianura e costa da nord-est, perlopiù moderati fino alle ore centrali e poi deboli; altrove, deboli con direzione variabile.

martedì 10.

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno specie all'inizio della giornata, seguiti da alcuni temporanei addensamenti su zone montane e parte dell'entroterra pianeggiante.

Precipitazioni. Probabilità in temporaneo aumento più che altro nel pomeriggio fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone montane, bassa (5-25%) sull'alta pianura e nulla o molto bassa (0-5%) altrove; si tratterà eventualmente di fenomeni locali, modesti a parte qualche occasionale rovescio o temporale; limite delle nevicate sui 2500-2800 m.

Temperature. Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; le massime aumenteranno, specie in quota.

Venti. In quota da deboli a moderati, dai quadranti settentrionali; altrove, in genere deboli con direzione variabile.

mercoledì 11.

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso con spazi di sereno seguiti da alcuni addensamenti specie su zone montane e parte di quelle pedemontane, ove sarà possibile qualche locale piovasco o breve rovescio, eventualmente nevoso solo sulle cime più alte delle Dolomiti; per le temperature prevarrà un moderato aumento, salvo qualche lieve controtendenza sulle zone costiere.

giovedì 12.

In pianura cielo da poco a parzialmente nuvoloso con spazi di sereno seguiti da alcuni modesti addensamenti a ridosso dei rilievi, in montagna un po' di variabilità con spazi di sereno più presenti fino al mattino e nubi sparse più presenti dalle ore centrali; possibile qualche pioggia sulle zone montane dalle ore centrali; per le temperature prevarrà un aumento, salvo qualche locale e lieve controtendenza. Previsore: AB