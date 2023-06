Meteo instabile, non dimenticate l'ombrello: le previsioni

Le previoni meteo Arpav

venerdì 9. Nubi irregolari già dal mattino, più frequenti nel corso della giornata.

Precipitazioni. Fino a metà mattina generalmente assenti; in seguito probabilità medio-alta (50-75%) di rovesci e temporali da locali a sparsi, specie su zone montane, pedemontane e sulla pianura interna, sulla costa a carattere locale. In serata le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi sui settori occidentali mentre si estenderanno ai settori orientali e costieri.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In pianura deboli: variabili al mattino, nel corso del pomeriggio in prevalenza dai quadranti orientali. In quota deboli dai quadranti settentrionali. Probabili locali rinforzi di vento in occasione di temporali.

sabato 10. Al mattino nuvolosità irregolare, poi tendenza a diminuzione della nuvolosità su costa e pianura adiacente mentre altrove le nubi rimarranno a carattere irregolare.

Precipitazioni. Nella notte fino a parte della mattinata probabili precipitazioni su costa e pianura limitrofa; in seguito le precipitazioni saranno a carattere sparso (probabilità medio-alta 50-75%) sulle zone montane e pedemontane e interne della pianura, generalmente assenti sulla costa o al più locali. Precipitazioni in esaurimento entro fine giornata.

Temperature. Minime in aumento o localmente stazionarie; massime senza notevoli variazioni.

Venti. In pianura venti deboli variabili, solo a tratti moderati. In quota dai quadranti settentrionali da deboli a moderati.

domenica 11. Nubi irregolari, a tratti anche consistenti sui settori occidentali, altrove minore nuvolosità con schiarite anche ampie, verso sera possibili locali annuvolamenti; sulla costa sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata e per buona parte del pomeriggio, aumento della probabilità di precipitazioni sui settori occidentali, si tratterà di fenomeni anche diffusi, localmente a carattere di rovescio od occasionale temporale. Dal tardo pomeriggio sera precipitazioni in esaurimento, salvo possibile ripresa di locali precipitazioni sui settori centro-orientali. Temperature minime senza notevoli variazioni; massime in aumento in pianura, stazionarie altrove. Venti in quota deboli da nord-ovest.

lunedì 12. Permangono condizioni di instabilità su zone montane e e pedemontane, dove la nuvolosità sarà irregolare associata a precipitazioni a partire dalla tarda mattinata. Altrove si alterneranno annuvolamenti e schiarite sulle zone interne della pianura, mentre sulla costa sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in generale diminuzione. Venti in quota deboli da nord.