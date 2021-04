Nuvole e pioggia: le previsioni del fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 9. Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte, a tratti irregolarmente nuvoloso dalle ore centrali specie a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in aumento, anche marcato in pianura; massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento.

Venti. In pianura fino al mattino deboli/moderati dai quadranti occidentali, dai quadranti orientali sulla costa; nel pomeriggio variabili, salvo temporaneo ingresso e rinforzo dei venti da sud-est sulla costa. In quota moderati dai quadranti occidentali.

sabato 10. Inizialmente poco nuvoloso in seguito aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso o coperto entro fine giornata.

Precipitazioni. Nel corso del pomeriggio a partire da ovest, aumento della probabilità fino a medio-alta (50-75%) di deboli precipitazioni da sparse a diffuse entro fine giornata. Limite della neve intorno ai 1400/1500m.

Temperature. Minime in ulteriore aumento, massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione.

domenica 11. Tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse fin dal mattino, in possibili diradamento a fine giornata sulla pianura meridionale. Limite della neve intorno ai 1500/1700 m. Temperature minime in ulteriore aumento, massime in diminuzione. Clima ventoso in pianura per rinforzo dei venti dai quadranti orientali, specie sulla costa. In quota venti tesi dai quadranti meridionali, anche forti sulle vette più alte.