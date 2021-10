Week end di sole ma tireranno venti di Bora: le previsioni

Fino a domenica il Veneto continuerà ad essere interessato dall'afflusso di aria da nord-est iniziato giovedì; le caratteristiche meteorologiche salienti saranno i venti di Bora in pianura, specie su costa e zone limitrofe, e la diminuzione delle temperature verso valori sotto la media in particolare domenica

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 8

Non si verificheranno precipitazioni. Nuvolosità in diminuzione a partire dai monti fino a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque di sera. Le temperature rispetto a giovedì di pomeriggio saranno più alte in modo leggero/moderato, di sera più basse anche di molto con minime nelle ultime ore in varie zone; valori sotto la media, in modo leggero/moderato. Sulla pianura ventoso per Bora specie su Delta del Po e zone limitrofe.

sabato 9

Cielo sereno, in alcune valli prealpine nebbie fino al primo mattino.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In calo rispetto a venerdì, nelle ore notturne anche sensibilmente con minime a fine giornata; valori sotto la media anche di molto.

Venti. Da nord-est; sulla pianura da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana, sui monti deboli/moderati.

domenica 10

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In calo anche sensibile rispetto a sabato.

Venti. Da nord-est; sulla pianura da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana, nelle valli deboli/moderati, in alta montagna moderati/tesi fino al pomeriggio e tesi/forti verso sera.

lunedì 11

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso fino al mattino e poco o parzialmente nuvoloso dal pomeriggio, temperature in calo di notte e in aumento di giorno.