Cielo sereno e clima mite: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni Arpav

lunedì 8. Nella notte e al primo mattino possibile presenza di nubi basse e foschie sulla pianura meridionale; durante la giornata tempo in parte soleggiato con nuvolosità in transito specie nelle ore centrali.

Precipitazioni. Assenti, salvo qualche possibile modesta precipitazione sulle Dolomiti nel pomeriggio/sera, con neve oltre i 1200-1400 metri.

Temperature. Valori minimi stabili, massime in generale lieve aumento.

Venti. In pianura venti deboli variabili, in prevalenza dai quadranti orientali. In quota deboli variabili.

martedì 9. Tempo generalmente soleggiato nella prima parte della giornata, salvo locali annuvolamenti; al pomeriggio ingresso di nuvolosità, più diffusa sui rilievi, locale in pianura.

Precipitazioni. Possibili deboli precipitazioni sulle zone montane e pedemontane nel pomeriggio/sera; precipitazioni a carattere nevoso oltre i 1100 metri.

Temperature. Valori minimi in contenuto aumento, massime stabili salvo lieve calo sulle Dolomiti.

Venti. In pianura moderati orientali al mattino, poi deboli variabili. In montagna in prevalenza deboli settentrionali.

mercoledì 10. Tempo stabile e ben soleggiato nel corso della giornata, salvo possibile modesta nuvolosità alta in transito. Temperature senza variazioni di rilievo in pianura, in montagna minime in calo e massime stabili.

giovedì 11. Tempo stabile e soleggiato al mattino, poi più nuvoloso per ingresso di nubi medio/alte dalle ore centrali. Temperature minime in calo in pianura, e massime stabili o in lieve aumento. Previsore: F