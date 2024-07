Arriva il (vero) caldo: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 8. Tra la notte ed il primo mattino, residua variabilità; poi nuvolosità in rapida diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli pomeridiani in montagna.

Precipitazioni. Possibili residui fenomeni di instabilità fino al primo mattino, poi precipitazioni in prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche piovasco o rovescio nel corso del pomeriggio, in montagna .

Temperature. Minime stazionarie o in locale variazione; massime prevalentemente in rialzo o localmente stazionarie sulla pianura orientale.

Venti. In quota inizialmente moderati da sud-ovest, poi deboli meridionali; altrove variabili con locali brezze nelle valli e lungo il litorale.

martedì 9. Cielo sereno o poco nuvoloso, al più con qualche cumulo pomeridiano in montagna.

Precipitazioni. Assenti; molto basso anche il rischio di occasionali rovesci di calore al pomeriggio in montagna.

Temperature. Lievi variazioni nelle minime, tendenti al rialzo in pianura e in quota, al calo nelle valli; massime in ripresa.

Venti. In quota deboli meridionali; nelle valli a prevalente regime di brezza. In pianura deboli variabili.

mercoledì 10. Tempo stabile e ben soleggiato, salvo qualche addensamento cumuliforme pomeridiano in montagna. Temperature in ulteriore aumento, soprattutto in pianura.

giovedì 11. Calda giornata estiva con cielo in prevalenza sereno, salvo modesti cumuli pomeridiani sui rilievi. Temperature minime in ulteriore leggero rialzo. Previsore:ms.